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Кыргызская Республика

В мечетях Кыргызстана начали читать проповеди о дорожной безопасности

27.11.2017 | Новости

В мечетях Кыргызстана имамы и религиозные лидеры начали читать проповеди о дорожной безопасности.

Как сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода) со ссылкой на пресс-службу Духовного управления мусульман Кыргызстана, распоряжение о проведении подобных просветительских бесед 23 ноября издал муфтий Кыргызстана Максат ажы Токтомушев. 

Согласно этому документу, религиозным деятелям полагается на встречах с прихожанами и во время проведения чтения намазов говорить о необходимости соблюдения правил дорожной безопасности, о том, что жизнь человека бесценна. Как поясняется, поводом для издания такого указа послужил рост ДТП, который наблюдается в последние годы в стране.

По официальным данным, в Кыргызстане с начала текущего года произошло более пяти тысяч ДТП, в которых погибли около 700 человек. Число пострадавших от дорожных аварий превысило 7800 человек.

10 ноября премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков упразднил управление партульной полиции и создал вместо него главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД). 13 ноября на совещании в правительстве Исаков отметил, что реализация плана по реформе системы дорожной безопасности идет медленными темпами.

 

Источник: https://rus.ozodlik.org

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