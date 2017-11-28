Жамал Фронтбек кызы: В случае с Жалиловым закон должен показать свою силу

Глава исламской женской организации «Мутакалим» Жамал Фронтбек кызы считает, что в случае с Чубаком ажы Жалиловым «закон должен показать свою силу».

В интервью «Азаттыку» она призналась, что поступок экс-муфтия КР - «это неправильно». «Как член Совета аалымов КР он должен следовать законам страны, Конституции КР. Конечно, в религии это прописано, но как религиозный лидер, я думаю, он должен быть человеком, который одинаково чтит и светские, и религиозные законы, я так думаю», - пояснила активистка.

По мнению Жамал Фронтбек кызы, «то, что он говорит, это очень неправильно». «Я не знаю, но думаю, он как-то будет привлечен к ответственности - у нас есть законы, есть общественность. То, что он открыто заявляет, что совершил преступление - это получается некий прецедент. Поэтому Совет аалымов и общественность должны дать свою оценку, и закон тоже должен дать свою оценку», - выразила мнение глава «Мутакалима».

Что касается муфтията (Духовное управление мусульман КР – прим. ред.), то по мнению Жамал Фронтбек кызы, «они тут ни при чем». «Это то же НПО. Я думаю, раз тут нарушен закон, то реагировать должны государство, прокуратура. А муфтият что может сказать? Спросят, почему ты женился во второй раз. Здесь закон должен показать свою силу – раз человек нарушает, то получает наказание», - заключила она.

Напомним, ранее в Интернете распространилась видеозапись экс-муфтия Чубака ажы Жалилова, где он отвечает на вопрос, действительно ли женился во второй раз. «Да, я женился, но с первой женой (он ее называет байбиче, т. е. старшая по возрасту женщина) не развелся. Она, конечно, обижается, но у нее есть на это право», - рассказывает религиозный деятель.

Далее он признается, что его вторая жена - вдова, которой больше 30 лет и которая до этого работала в Турции. В связи с этим он призывает не отправлять женщин за рубеж (в Россию, Корею, Турцию), а «приглядывать за ними, заботиться». «Я не хотел жениться, но решил стать примером для других, если я сам не начну, то кто?», - вопрошает экс-муфтий, поясняя, что рекомендует жениться во второй раз тем, у кого есть возможности. «Это не обязательно делать всем мужчинам», - говорит Чубак ажы Жалилов.

Руководитель правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова на своей странице в Facebook написала, что НПО намерено обратиться в Бишкекскую городскую прокуратуру с заявлением дать правовую оценку фактам, озвученным в видеообращении Чубака ажы Жалилова и принять по ним правовое решение. В посте она пояснила, что «каждый гражданин КР обязан чтить принятые в стране законы» и что даже если он нарушает законы по незнанию, то от ответственности это его не освобождает.

А популярный блогер Данияр Айтман на своей странице в Facebook написал, что «Генеральная прокуратура КР должна провести расследование в отношении Чубака Жалилова и при необходимости возбудить уголовное дело против него». «Двоеженство - это преступление, которое карается лишением свободы сроком до двух лет в соответствии со статьей 153 Уголовного кодекса КР… Так почему же Чубак Жалилов вдруг решил во всеуслышание объявить о своей второй жене? Потому что это его вызов Конституции, вызов светскому государству, вызов всему гражданскому обществу!», - считает гражданский активист.

Источник: https://rus.azattyk.org