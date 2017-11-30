Чубак Жалилов: Я обязан своей жене, но не являюсь ее собственностью

Экс-муфтий Кыргызстана Чубак Жалилов заявил, что подать в суд на него за второй брак может только его жена.

По его словам, он старается соблюдать законы страны, но сожительство в Кыргызстане не запрещается.

«По закону, двоеженство может быть наказуемо в случае сожительства с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства. Отдельное проживание не запрещено. Люди живут с любовницами или другими женщинами. Обычное сожительство или гражданский брак законом не предусмотрены», - сказал богослов в интервью порталу «Кабарлар».

Чубак Жалилов отмечает, что обязан своей первой супруге всеми своими достижениями.

«Но это не значит, что я стал ее собственностью. Конечно, у нее проявляется женская ревность, даже жены пророка ревновали. У нее есть небольшая обида, но я думаю, что все осталось в прошлом. Я женился на вдове старше 30 лет», - поделился экс-муфтий.

Жалилов также рассказал, что проводил обряд нике с приглашением многих людей. По его словам, вторых жен заводят видные молдо, крупные чиновники и депутаты.

«У меня есть возможность перечислить их по именам, потому что ничего предосудительного в этом нет. Это люди, которые поддерживают наши традиции. Я бы сказал, что их нужно благодарить за это и даже вручать ордена. Но им немного не хватает смелости», - сказал он.

Ранее экс-муфтий Кыргызстана Чубак Жалилов сообщил на своей странице в Youtube о втором браке. Он рассказал, что «первая жена, конечно, обижается, но у нее есть на это право».

Жалилов также рекомендует жениться во второй раз тем, у кого есть возможность. «Это не обязательно делать всем мужчинам», - заявил он.

Милиция проверяет заявление Жалилова на предмет выявления нарушения закона о двоеженстве и многоженстве. Статья 153 Уголовного кодекса предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. По итогам проверки будет дана юридическая оценка.

Источник: https://rus.azattyk.org