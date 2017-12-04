Просвещенные мусульманки не торопятся замуж

В Кыргызстане растет число женщин, желающих иметь религиозное образование. В Исламском институте имени Хазрети Умара в Бишкеке 60 процентов учащихся составляют женщины. Есть мнение, что среди студенток, которые исследуют, какое место в исламе занимают женщины, ее права и обязанности, растут требования к супругам и развиваются феминистские взгляды.

Ректор Исламского института Марс Ибраев назвал несколько причин того, почему стало больше женщин, повышающих свою религиозную грамотность.

По его словам, прежде всего, на это влияют окружение и родители девушек, которые планируют быть хорошими матерями, создать семью и улучшить свои финансовые возможности:

- Девушек больше среди студентов. Интерес к учебе большой, поскольку существует конкурсный отбор, есть такие, кто не проходит. Во-первых, растет число желающих учиться. К примеру, некоторые девушки по рекомендации родителей идут в другие вузы, но потом возвращаются к нам по своему уже желанию. Во-вторых, есть такие, кого направили родители, и они воспитывались и росли в определенной среде. Главная цель – получить образование, родить и воспитать детей, научиться почитать родителей и стать в будущем хорошими матерями.

Эксперты отмечают, что желание повысить свое религиозное образование, знать о правах и обязанностях женщины в исламе способствовало тому, что у женщин повысились и требования к будущим супругам. Это в свою очередь стало причиной появления исламского феминизма.

К примеру, 25-летняя Карачач после окончания школы училась в одном из медресе Бишкека. В настоящее время она работает за границей и получает хорошую зарплату. Несмотря на требования родственников, настаивающих на том, чтобы она выходила замуж, обзаводиться второй половиной Карачач не спешит.

Девушка рассказывает, что пока не нашла мужчину, который придерживался бы шариата, выполнял все требования религии и уважал женщин, как это принято в исламе. Карачач не хочет выходить замуж за мужчину, который не уважает человека и ей не нравится:

- Бывает, что после получения образования девушки начинают строже относиться к выбору спутника жизни. Учителя в медресе во время обучения всегда создают идеальный образ женщины. Они говорят, чтобы мы не были рядовыми, обычными. Никогда не говорят, что мы должны выйти замуж и сидеть дома с детьми. Поэтому муж стоит на втором месте. Говорят, что перед нами стоят большие цели, призывают учиться и служить религии. Конечно, мало людей, которые подходят к создаваемому в медресе идеальному образу.

Карачач рассказывает, что получившие религиозное образование девушки начинают себя ценить, учатся ставить свои условия и требования:

- Нам говорят, что мы не просто должны выходить замуж, нет, мы должны ставить свои условия и требования. К примеру, в шариате говорится, что сын или дочь имеют право жить самостоятельно, не обязательно вместе с родителями. Рассказывается, как должны мужчины к нам относиться. Зная свои права, наверное, женщины начинают искать мужа в соответствии с этими требования, они начинают выбирать.

Гражданский активист Шахризада Аданова согласна с мнением о том, что кыргызские девушки и женщины научились себя ценить. По ее мнению, если женщины и мужчины жили по исламским принципам, то не было бы разводов, насилия и унижения:

- Конечно, женщины после получения религиозного образования начинают себя уважать, ставят себя выше, чем были до этого. Потому что ислам уважает женщин. Сейчас проходят различные тренинги, тренеры с Запада говорят, что если мужчина тратит мало денег на жену, мало зарабатывает и не является успешным, то не стройте отношения с таким человеком. Об этом говорится на тренингах как в соседних странах, так и в Кыргызстане. Я думаю, было бы меньше разводов, если бы на ислам смотрели не с фантастической точки зрения, а научной. Ислам для нас - это готовый тренинг, готовое руководство для жизни. Наши женщины и мужчины его полностью, до конца не понимают. Поэтому много разводов.

Шахризада Аданова отмечает, что некоторые образованные и хорошо обеспечивающие себя девушки предпочитают не выходить замуж просто ради замужества:

- Образованной женщине не интересно встречаться и выходить замуж за не успешного мужчину. Если женщина умна, хорошо зарабатывает, что еще ей нужно? Ей нужен мужчина – романтик. Если он не умеет общаться на достойном уровне, не зарабатывает - за такого женщина не захочет выходить замуж. Она предпочтет завести собачку.

Как считает психолог Асель Байымбетова, число незамужних девушек растет из-за того, что мужчины не соответствуют поставленным перед ними требованиям. По ее словам, во-вторых, причиной этого является несовпадение норм шариата и современного менталитета:

- Много не вышедших замуж девушек. Их требования к спутнику жизни выросли и изменились. «Девушки должны быть воспитанными и мало говорить», - заявляют мужчины, при этом сами не выполняют требования, которым должны соответствовать сами. Они очень хорошо знают то, какой должна быть женщина и ее обязанности. Своих обязанностой они не знают. Они должны построить дом и создать условия для жизни семьи. Много хороших девушек. Но из-за несоответствия менталитета супругов многие семьи распадаются. В шариате говорится, что сначала женщина должна понравиться мужу, и слушать должна она его, а по нашему укладу - «она сначала должна понравиться свекрови». Обращаются женщины, которые сказали мужьям о чем-то, а свекрови рассердилась на них за то, что не им первым сказали. Многим молодым тяжело. По шариату, если мужа нет в доме, то другие мужчины, даже родственники не могут заходить в него. Но это не исполняется.

Как отмечает ректор Исламского института, религиозный эксперт Марс Ибраев, религиозное образование расширяет взгляды женщин:

- В обществе распространен стереотип, согласно которому «женщины – это второй или третий сорт, они должны сидеть дома и беспрекословно слушаться мужей. Это присуще некоторым людям, придерживающимся поверхностных взглядов. Я верю, что в результате получения правильной информации и знаний в обществе увеличится число не феминисток, нет, а уважающих мужчин и семью женщин.

В настоящее время в Исламском институте 60 процентов или 480 из 800 студентов составляют женщины. Вместе с тем существует мнение, что кыргызы при создании семьи исходили не из религиозных норм или шариата, а находили себе пару в соответствии со своими традициями и обычаями - того же сватовства.

Источник: https://rus.azattyk.org