ГУВД: Чубак Жалилов считает первую супругу официальной, вторую – любимой

Экс-муфтий Чубак Жалилов 4 декабря приглашен в ГУВД Бишкека для проверки озвученного им заявления, что он женился во второй раз, не разведясь с первой супругой.

Жалилов рассказал, что женщину, о которой он говорил в своем выступлении, считает любимой. Ни в официальном браке, ни в гражданском союзе он с ней не состоит.

Единственная женщина, от которой у него имеются совместные дети, является официальной супругой. Как пояснил Чубак Жалилов в своих высказываниях, он не призывал к нарушению действующих законов.

Как сообщают в ГУВД, проводится всесторонняя проверка, так как в законодательстве есть определенные требования к доказательной базе.

Напомним, ранее в Интернете распространилась видеозапись экс-муфтия Чубака Жалилова, где он отвечает на вопрос, действительно ли женился во второй раз. «Да, я женился, но с первой женой (он ее называет байбиче, т. е. старшая по возрасту женщина) не развелся. Она, конечно, обижается, но у нее есть на это право», - рассказывает религиозный деятель и добавляет, что его вторая жена - вдова, которой больше 30 лет и которая до этого работала в Турции.

На его признание отреагировали некоторые женщины-депутаты, потребовав дать правовую оценку таким заявлениям.

Согласно 153 статье Уголовного кодекса КР «двоеженство или многоженство, то есть сожительство с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства, - наказывается лишением свободы на срок до двух лет».

Источник: https://rus.azattyk.org