В Кыргызстане предлагают легализовать многоженство

Бывший член Конституционной палаты Клара Сооронкулова предложила ввести компенсацию морального ущерба за многоженство. По ее мнению, в брачном контракте должен быть прописан размер ущерба, который мужчина должен выплатить своей первой жене за второй брак.

Своим мнением Сооронкулова поделилась на своей странице в Facebook. По ее словам, многоженство имеет в нашем обществе распространенный характер, несмотря на уголовный запрет. Основная причина очень проста: женщины, являющиеся жертвами многоженства как преступления, не обращаются в правоохранительные органы.

«Уголовный запрет многоженства не имеет своего правового эффекта. К сожалению, институт многоженства востребован не только мужчинами, но женщинами, согласными на роль второй жены. Должны быть задействованы другие правовые механизмы, защищающие права женщин. Например, институт брачного договора. Хочешь иметь вторую жену, выплати первой компенсацию за моральный ущерб, размер которого должен быть определен брачным контрактом», – считает Сооронкулова.

Дискуссии о легализации многоженства в Кыргызстане развернулись после заявления экс-муфтия Чубака Жалилова о наличии второго брака. В своем выступлении на Youtube богослов призвал других мужчин последовать его примеру. На его признание отреагировали некоторые женщины-депутаты, потребовав дать правовую оценку таким заявлениям. После этого Чубака Жалилова дважды пригласили в МВД.

Согласно 153 статье Уголовного кодекса КР «двоеженство или многоженство, то есть сожительство с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства, – наказывается лишением свободы на срок до двух лет».

Источник: https://rus.ozodlik.org