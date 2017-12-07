RSS Контакты
Кыргызская Республика

ТЮРКСОЙ объявила 2018 год годом Чингиза Айтматова

07.12.2017 | Новости

На заседании Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) 2018 год объявили Годом Чингиза Айтматова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и туризма. Заседание ТЮРКСОЙ состоялось в городе Туркестан (Казахстан). Представителем Кыргызстана выступил министр Султан Жумагулов. По его словам, в течение 2018 года под эгидой ТЮРКСОЙ будут проведены различные мероприятия в странах, которые являются членами организации.

«В ходе заседания Кыргызстан выступил с предложением внести изменения в договор организации относительно избрания и срока пребывания на посту генерального секретаря ТЮРКСОЙ. В частности, кыргызская сторона заявила о неприемлемости практики многократного переизбрания одного и того же представителя какой-либо страны на должность генсека культурного объединения тюркоязычных стран», - сообщил С.Жумагулов. После обсуждения было принято решение создать рабочую группу по изучению предложения Кыргызстана и вынести вопрос на рассмотрение на следующем заседании, которое состоится в 2018 году. В 2018 году намечается юбилей известного писателя Чингиза Торокуловича Айтматова, ему исполнилось бы 90 лет. Генсеком организации с 2008 года бессменно является Дюсен Касеинов (Казахстан), который большинством голосов был переизбран на очередной срок.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

Цитировать | | Код для блога/форума/сайта

URL:
Авторские колонки
Альманах
Ислам в современном мире


Минарет Ислама
Первый российский журнал исламской доктрины

XIII Фаизхановские чтения

Реклама