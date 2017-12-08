Бишкек выразил свою позицию по ситуации вокруг Иерусалима

Кыргызстан выражает свою обеспокоенность в связи с развитием ситуации вокруг исторического и правового статуса города Иерусалима, заявило Министерство иностранных дел республики.

В сообщении ведомства говорится, что это может оказать негативное влияние на урегулирование палестино-израильского конфликта, а также привести к эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

«Кыргызская Республика выражает надежду, что совместные усилия мирового сообщества и в дальнейшем будут способствовать мирному урегулированию палестино-израильского конфликта на основе принципов и норм международного права, а также соответствующих резолюций Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН», - отмечают в МИДе.

6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что «пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля». Он также сообщил, что распорядился начать подготовку к переезду Посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, что может занять от трех до четырех лет.

Лидеры арабских стран подвергли резкой критике решение Трампа.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, комментируя решение Трампа, отметил , что «постоянно выступал против односторонних мер, которые ставят под угрозу перспективу мирного урегулирования для израильтян и палестинцев».

Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Источник: https://rus.azattyk.org