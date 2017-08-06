Самое правильное приданое кыргызской девушки. Что, сколько, из чего

Испокон веков повелось, что девушке, которая выходит замуж, готовили сеп, то есть приданое. Хотя надо отметить, что раньше для приданого было достаточно двух жуурканов, жер тошоков и подушек. Этого количества хватало молодым для начала совместной жизни. Еще одним обязательным атрибутом приданого девушки был туш-кийиз (ковер из войлока).

Что интересно, в те времена, да и в недалеком прошлом, матери сами шили и стегали приданое, вышивая на нем узоры. Очень часто и девушка сама принимала участие в подготовке своего приданого. Таким образом все могли видеть, трудолюбивая или нет девушка выходит замуж, поэтому девушки старались делать вышивку на своем приданом просто сказочной.

Сейчас ситуация сильно изменилась. В век рыночных отношений приданое можно купить уже в готовом виде и не тратить время и нервы на его подготовку вручную. Как известно, спрос рождает предложение, и поэтому мастериц, готовых сшить вам все необходимое за вознаграждение, достаточно. Одна из них - Гульнара Бийжанова. Подготовкой приданого она занимается уже 15 лет. Изначально в бизнес это превращать не планировала. Она любила шить с самого детства, а когда начали выходить замуж ее сестры, то активно помогала маме готовить приданое. Со временем ей начали поступать заказы.

"Всегда девушке нужно давать приданое. Хотя бы минимальное. Сейчас говорят, что если нет калыма, то и приданого не надо, но это неправильно. Если жених не может заплатить калым - это его проблемы, а своей дочке два журкана и два тошока родители дать должны", - говорит Гульнара.

Впрочем, современные кыргызские семьи двумя комплектами не ограничиваются. Сейчас считается, что чем больше предметов включает приданое, тем лучше.

Например, в Ошской области девушке дают не менее 20 жуурканов и тошоков. А жер тошоков должно быть минимум 24. Подушек из лебяжьего пуха - минимум 8 штук.

В северных регионах, даже при наличии огромного количества предметов, могут сказать, что приданого не было, если у девушки не будет сундука.

Кроме того, по всей стране в приданое включают бытовую технику и обязательно спальный гарнитур.

Но даже если девушке в приданое дали квартиру, машину, бытовую технику и мебель, то тошоки и жуурканы никто не отменял.

Цены на приданое из ткани из 10 предметов (4 жер тошока и 6 тюфяков) колеблются от 4 500 до 15 000 сомов. Как нам рассказала Гульнара Бийжанова, все зависит от ткани и сложности узоров. Как и в прежние времена, самой лучшей тканью для приданого считается плюш (кыжым). На втором месте по престижности - парча. Хотя бы один жууркан должен быть сделан из парчи - это правило. Обычно его дарят либо родителям жениха, либо крестным молодых. В большинстве случаев, после благодарностей, такой жууркан возвращают молодым. Такой вот обмен любезностями.

Чем сложнее шить предмет, тем он дороже. Еще одно условие - вещи должны сочетаться между собой. То есть быть не идентичными, а смотреться в ансамбле, чтобы было красиво, когда все предметы разложат.

"У меня на изготовление одного комплекта в среднем уходит до двух недель. В сезон свадеб шью все время. Даже вздохнуть времени нет, - рассказывает Гульнара. - Некоторые декоративные элементы, конечно же, беру из старинных образцов творчества. Некоторые придумываю сама. Иногда, чтобы все получилось красиво, трачу много времени. Например, косичку по краям жер тошока для своей дочки я делала несколько недель. Здесь пришлось вырезать маленькие детали одинакового размера и аккуратно их прошить, а затем пришить к основному полотну", - рассказывает мастерица.

Конечно, для приданого дочки она использовала только натуральный плюш, но сейчас для экономии берут и его заменитель или бархат и другие, менее дорогие материалы.

Итак, посчитаем, во сколько обойдется минимальный набор приданого для девушки из недорогой ткани и с минимумом узоров. В расчет мебель и бытовую технику не берем.

Набор из жер тошоков и тюфяков - 4 500 сомов.

Кошого - 1 000 сомов.

2 жууркана - 2 000 сомов.

2 тошока - 2 400 сомов.

Сундук - 7 000 сомов.

Итого 22 900 сомов. И это по минимуму.

Источник: http://kaktus.media/doc