Слова, деньги и ссылки на Коран. Кто и как внедряет «сухой закон» в Кыргызстане

В Кыргызстане продолжается кампания по отказу от спиртного. В селе Эмгекчиль местные молодежные организации и муллы выкупили в магазинах спиртного более чем на 2,5 тыс. долларов и показательно раздавили его бульдозером. Теперь в селе «сухой закон», и жители этот запрет одобряют.

Мода на «сухой закон» лишь недавно появилась в Кыргызстане. Но постепенно запрет спиртного одобряют все больше деревень и поселков. Насаждают инициативу, как правило, религиозные служители вместе с активистами. Сначала они просто ходят по магазинам и пытаются отговорить торговцев торговать спиртным, так как это противоречит исламу. Но словами убедить следовать религиозным запретам им удается далеко не всех бизнесменов.

С недавних пор борцы со спиртными напитками перешли к более активным действиям.

В июле 2017 года активисты уничтожили сотни бутылок пива и водки в селе Жапалак на юге Кыргызстана. Местные жители выкупили весь алкоголь в деревне, отвезли его на минигрузовиках на свалку и выкинули, а для верности по бутылкам и банкам проехались на бульдозере. Операция по внедрению «сухого закона» обошлась почти в 300 тысяч сомов (примерно $4000). Теперь продавать спиртные напитки в киосках и торговых точках села Жапалак запрещено, а продавцов, которые нарушат запрет, ждет штраф до 10 тысяч сомов (около $150).

На этой неделе такую же акцию устроили активисты в Нарынской области Кыргызстана, далеко не самой религиозной в стране. Сначала они собрали деньги на выкуп алкоголя из местных магазинов – почти две с половиной тысячи долларов или 165 тысяч сомов.

«Мы начали собирать деньги три месяца назад. Молодежь, старики, бабушки дедушки – каждый давал сколько может, – рассказывает Жаныбек Сопиев, глава молодежной организации Эмгекчила. – По 200, по 100 сомов давали: кто барашком, кто чем отдавал... Мы хотим прекратить распитие спиртного».

Когда деньги были собраны, в назначенный день с самого раннего утра жители села начали приходить в местные магазины и выкупать весь алкоголь, который в них был.

Многие продавцы, узнав об акции, решили поддержать акцию и отдавали свой товар даром. Владелец самой большой торговой точки в селе пожертвовал водки аж на 500 долларов.

«Я сказал что поддержу их идею. Сегодня, вы сами видите, они собирают бутылки. Я согласился и теперь, слава Аллаху, мы будем стараться не продавать алкоголь», – обещает Болотбек Ажыбаев.

Чтобы погрузить несколько тонн бутылок в машины активистам пришлось потрудиться: процесс затянулся на целый час. Среди зевак, которые пришли на все это посмотреть нашлось немало сторонников акции:

«Водка – это зло! – считает жительница Эмгекчила Насый Асанакунова. – Из-за нее пострадали не только мой сын, но и многие другие.Спасибо нашим муллам, спасибо нашей молодежи за эту инициативу! Все, больше не будут ее продавать? Или все-таки будут?»

Грузовики со спиртными напитками члены молодежной организации вывезли подальше от села, вывалили на землю и для верности проехались сверху экскаватором. Теперь, уверяют они, горячительные напитки в их деревне продавать не будут.

Но некоторые сельчане в эффективность таких радикальных мер не верят.

«То, что они накупили на деньги людей столько водки и разбили ее – очень сомнительная акция, – замечает Рудбек Абдраев, житель Нарынской области. – Кыргызстан ведь не такая богатая страна, чтобы люди могли себе это позволить. Лучше бы эти деньги они отдали детям сиротам или тем кто в них нуждается».

«Надо менять сознание людей: тогда человек и при полных прилавках не будет покупать водку», – считает Абдраев.

К слову, горы битого стекла и бумаги, так и остались лежать на поле, где активисты «похоронили» водку. Организаторы, правда, свалку пообещали убрать в самое ближайшее время.

Источник: https://rus.ozodlik.org