Безопасность перед выборами обеспечена?

Государственный комитет национальной безопасности за последние десять дней сообщил о 5-6 задержанных по подозрению в подготовке терактов. А Госслужба исполнения наказаний в свою очередь сообщила, что розыск осужденного, отбывавшего наказание за экстремизм в колонии-поселении и сбежавшего год назад, не дает результатов и призвал граждан к бдительности.

На прошлой неделе ГКНБ сообщил, что в Бишкеке задержаны два иностранца, имеющие связи с боевиками в Сирии. Рассказывает официальный представитель спецслужб Рахат Сулайманов:

- В Бишкеке 17 августа были задержаны рекруты международной террористической организации – граждане одной из стран СНГ. Оба находятся в розыске по подозрению в причастности к террористической деятельности и связях с боевиками МТО в Сирии. Они прибыли на территорию КР с целью оседания и ожидания дальнейших указаний зарубежных центров МТО в Сирии. Они планировали на территории Кыргызстана диверсионно-террористические акции.

По словам Сулайманова, оба задержанных находились в межгосударственном розыске. Одному из них 51 год, а второму – 46. Кроме того, официальный представитель сообщил, что они 18 августа переданы силовым органам. Но вместе с этим он не уточнил, гражданами какой страны они являются.

14 августа было распространено сообщение о задержании находившегося в межгосударственном розыске за ряд совершенных преступлений и скрывавшегося на территории одной из стран СНГ активного вербовщика и одного из лидеров экстремистской ячейки, гражданина Кыргызстана Х.М.

А 11 августа был задержан гражданин, планировавший создание устойчивого канала переправки наемников в зоны вооруженных конфликтов на территории Ближнего Востока.

Между тем, Государственная служба исполнения наказаний сообщила, что поимка сбежавшего год назад из колонии-поселения члена запрещенной организации “Хизб-ут Тахрир” затягивается и призвала граждан проявлять осторожность. Ведомство отмечает, что в ходе розыска была установлена причастность к экстремизму двух его родственников, их задержали.

Представитель Госслужбы исполнения наказаний Элеонора Сабатарова остановилась на следующих моментах:

- В ходе поисков этого преступника совместно с 10-управлением МВД мы случайно задержали этих двух граждан. У них дома были обнаружены запрещенные книги и листовки. На них возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к экстремистской организации, начато следствие. Это значит, что члены организаций, деятельность которых запрещена, могут свободно жить в селах. Поэтому мы предупреждаем, что надо быть осторожными и внимательными, и, если граждане заметят какие-то подозрительные действия, следует сообщать в соответствующие органы. Но мы еще не задержали сбежавшего гражданина.

Таким образом, задержание за последние 10 дней подозреваемых в экстремизме и терроризме обратило на себя внимание общественности. Некоторые считают, что это усиление борьбы против запрещенных групп, другие говорят об активизации деструктивных сил перед большим политическим событием.

Бывший зампредседателя ГКНБ Артур Медетбеков высказал свое мнение по поводу последних событий:

- Во-первых, известно, что экстремистские организации через своих представителей в Кыргызстане начали активизироваться свою деятельность. Во-вторых, ситуация в стране становится более острой из-за политического кризиса и судебных процессов. Если объединить эти факты и задержание членов экстремистских групп, то мы не ошибемся, если скажем, что в Кыргызстане есть потенциальные угрозы безопасности.

Эксперт в области конфликтологии и религиозного экстремизма Расул Абазбек уулу призвал силовые структуры усиленно следить за безопасностью:

- В последнее время ГКНБ можно как бы похвалить за задержание членов экстремистских и террористических организаций. Но основная угроза, по-моему мнению, будет во время предстоящих выборов. Многие террористические организации, среди них и ведущие свою деятельность в Кыргызстане и регионе, начинают активизироваться перед большими политическими событиями. Они в целях достижения своих целей планируют меры перед выборами или другими процессами. Поэтому мы должны усилить и улучшить работу спецслужб. Необходимо повышать профессиональный потенциал и опыт работы сотрудников спецслужб. Недостатков много. В области безопасности часто мы надеемся на бога.

По данным спецслужб Кыргызстана, на сегодняшний день число уехавших в Сирию составляет более 500 человек.

Совет безопасности провел несколько заседаний по предупреждению угроз религиозного экстремизма и активизации деструктивных сил.

Президент Алмазбек Атамбаев 23 августа принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития в сфере военно-технического сотрудничества, ключевые аспекты взаимодействия в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Источник: https://rus.azattyk.org