Многовековая связь кыргызского народа с исламом

Тема гармоничного сосуществования ислама и национальной культуры кыргызов была одной из тем семинара, организованной общественным фондом «Ыйман» и Государственной комиссией по делам религий (ГКДР). Спикеры обращались к истории и традициям кыргызов, чтобы показать многовековую связь кыргызского народа и ислама. Семинар был организован для женщин, занимающихся религиозной деятельностью.

Тема гармоничного сосуществования ислама и национальной культуры кыргызов была одной из тем семинара, организованной общественным фондом «Ыйман» и Государственной комиссией по делам религий (ГКДР). Спикеры обращались к истории и традициям кыргызов, чтобы показать многовековую связь кыргызского народа и ислама. Семинар был организован для женщин, занимающихся религиозной деятельностью.

Двухдневный семинар прошел с 21 по 22 апреля в г. Чолпон –Ата для представительниц разных исламских учебных заведений, общественных фондов и благотворительных организаций. Тема гармоничного сосуществования национальной культуры кыргызов и религии ислам была поднята дважды во время семинара. В первый раз - директором общественного фонда «Ыйман» Нуржигитом Кадырбеков, во второй раз - специалистом ГКДР Нурбеком Болотовичем.

Нурбек Болотович отметил, что история связи кыргызского народа с исламом началась уже в 750-ые годы. В 960-ые годы он укрепил свои позиции в нашем регионе, так как правитель Караханидского ханства Сатук Богра хан придал исламу статус государственной религии. О влияние ислама на культурное и духовное наследие кыргызов говорил в подробностях директор общественного фонда «Ыйман» Нуржигит Кадырбеков.

Влияние ислама на архитектурное наследие кыргызов

В качестве доказательства влияния ислама на архитектурное наследие кыргызов Нуржигит Кадырбеков привел в пример башни Бурана и Узген, построенные в 11 веке во время рассвета Караханидской эпохи. На этих башнях можно увидеть замысловатые растительные и фигурные узоры, присущие исламской архитектуре. Да и сами башни служили в качестве минарета, места, куда поднимался муэдзин для произношения азана.

Традиция «Тергөө»

У кыргызов издревле существует традиция «Тергөө», согласно которому супруг или супруга не должны звать по имени родственников друг друга. Для этого они дают им определенные прозвища. По мнения Нуржигита Кадырбекова это символ уважения и почитания родственников мужа или супруги. Самого же Кадырбекова, жены его братьев всегда называли «Молдо бала», так как он с детства читал намаз. По словам директора «Ыйман» подобная традиция существует и в исламе. Традицию наделения прозвищем на арабском языке называют «Куния». Так, к примеру, у нашего любимого Пророка (мир ему и благословение Аллаха) было прозвище «Амин» (справедливый), у сподвижника Пророка Абу Бакра – Ас-Сиддык (верный). А некоторые личности в исламе известны нам больше по прозвищу, нежели - имени. Например, все знают сподвижника Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) Абу Хурейру, но мало кто, что его настоящее имя было - Абдуррахма́н ибн Сахр ад-Давси аль-Яма́ни. Его прозвали Абу Хурейрой, так как он любил кошек. Его имя так и переводится «Отец кошки». Все хорошо знакомы с трудами Аль Бухари и имама Абу Ханифы, но мало кто знает, что их звали Абу́ Абдулла́х Муха́ммад ибн Исмаи́л и Ну‘ман ибн Сабит, соответственно. Также мало кто из сподвижников пророка обращался поименно к женам Пророка, все называли их «матерями правоверных».

Элитарная культура

По словам Нуржигита Кадырбекова духовное наследие ислама имело огромное влияние на элиту Кыргызстана. В работах таких выдающихся личностей как Токтогул Сатылганов, Исхак Разаков, Касым Тыныстанов, Молдо Кылыч, Ишеналы Арабаев видна гармоничная связь национальной культуры и исламской духовности. В качестве примера директор фонда «Ыйман» привел труд известного мыслителя, акына-заманиста Туяк акына «Акыр заман».

Национальная одежда кыргызов и исламские требования по одежде

В исламе есть четкие правила относительно одеяния как для мужчин, так и для женщин. По правилам, одежда должна прикрывать аурат, быть просторной, не просвечивать, не облегать, быть чистой, скромной и не походить на одежду противоположного пола. Как отметил Нуржигит Кадырбеков, национальная одежда кыргызов полностью отвечает этим требованиям. У женщин – это были длинные свободные платья и элечеки, прикрывающие голову и шею. У мужчин – чапаны, не облегающие те части тела, что у мужчин считается ауратом (от пупка до колен).

Спикеры на тему гармоничного сосуществования ислама и национальных особенностей кыргызов завершили свои лекции словами о том, что для того, чтобы убить нацию необходимо убить ее культуру. На примере влияния ислама мы видим, что ислам никак не пытался отнять у кыргызов их идентичность и культуру, а лишь пытался ее сохранить, оберечь и обогатить.

Другие темы семинара

Во время тренинга были подняты также такие темы как единство мусульман, рост радикализма, роль женщин в обществе и проблемы мусульманок. Женщины, не первый год работающие в сфере религиозного образования и защиты женщин, отметили свои основные проблемы в работе и выразили надежду, что ГКДР и фонд «Ыйман» смогут помочь им в решении этих трудностей. В следующем материале мы поподробнее остановимся на рассмотрении именно этих проблем.

Также главный аналитик ГКДР Гулназ Исаева вместе с участницами семинара обсудила законодательную базу Кыргызстана о свободе вероисповедания и концепцию государственной политики в религиозной сфере Кыргызской Республики.

По завершению семинара все участницы выразили благодарность за предоставленную возможность не только получить полезную информацию, но и познакомиться со своими коллегами - религиозными деятелями. Они выразили надежду на дальнейшее сотрудничество. Семинар по традиции завершился фотографией на память.

Источник: http://ummamag.kg/ru