Кыргызстан и Узбекистан открывают новую страницу отношений, - экспертный круглый стол

Это не оттепель, это полноценное переформатирование межгосударственных отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном, которые будут развиваться в позитивном ключе - к такому выводу пришли участники регионального клуба Пикир, заседание которого состоялось сегодня в пресс-центре "ВБ".

К работе экспертного сообщества присоединился посол Узбекистана в Бишкеке Комил Рашидов. Подобные вещи, до последнего времени были совершенно несвойственны для дипломатии соседнего государства. Что, кстати, тоже является неким признаком "ветра перемен", который может изменить климат в сторону потепления как на границах, так и в межгосударственных отношениях.

Как подчеркнул Комил Рашидов, избранием нового президента Шавката Мирзиёева Узбекистан сохраняет преемственность того вектора политики, которую проводил Ислам Каримов. Страна сохраняет за собой внеблоковый статус, категорически против размещения на своей территории иностранных военных баз и не намерена использовать свои вооруженные силы за пределами своего государства. А вот к сотрудничеству по широкому спектру вопросов, связанных с развитием экономики, активизацией торговли, реализации инвестиционных проектов Узбекистан открыт, и Центральноазиатский регион в этом смысле имеет для Ташкента приоритетное значение.

Отечественные политологи отметили ту политическую волю, которую Узбекистан проявил для того, чтобы снять напряженность на сопредельных с Кыргызстаном территориях. Между Бишкеком и Ташкентом активизировались переговоры по спорным участкам границы, и с октября по декабрь сняты целый ряд проблем, которые не решались на протяжении десятилетий. За короткий срок стороны пришли к консенсусу и полному взаимопониманию по 56-ти участкам, долгое время остававшимся неописанными.

Экспертное сообщество считает, что руководство Узбекистана имеет четкое видение проблем, существующих между странами ЦА, и к их решению подходит системно, на основе взаимного доверия и уважения. Отношения между Бишкеком и Ташкентом на протяжении 25 лет складывались по-разному, были и сложности, и очень напряженные моменты, однако теперь, как полагает эксперт Марс Сариев, в кыргызско-узбекских отношениях открывается новая страница.

Укрепление мер доверия и безопасность на границах - один из основных факторов региональной стабильности. Нужно очень внимательно относится к тому, что напряжение между странами и народами подогревается, в том числе извне. Поэтому от взаимопонимания в первую очередь лидеров государств и проводимой ими политики зависит как скоро на границах, разделяющих Кыргызстан и Узбекистан, эксперты буду подсчитывать не количество военных и бронетехники, а рост объемов торговли.

Узбекистан играет важную роль в Центральной Азии не только с точки зрения региональной безопасности. Если соседи поладят и им удастся снять все проблемные вопросы, это будет только на пользу развитию экономик Кыргызстана и Узбекистана. Товарооборот может вырасти в разы и обязательно появятся инвестиционные проекты.

Мнения экспертов и политологов, а также отчет о заседании клуба "Пикир" будут использованы как аналитическая база для подготовки визита Алмазбека Атамбаева в Ташкент. Встреча президентов двух стран, подготовка к которой уже начата, может стать поворотным моментом как для двусторонних отношений между Узбекистаном и Кыргызстаном, так и в плане пересмотра форматов сотрудничества в Центральной Азии.