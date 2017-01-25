Посольство Кыргызской республики в Турции требует у турецких СМИ опровержений о террористах из Кыргызстана

Посольство Кыргызстана в Турции потребовало у местных СМИ официальных опровержений материалов о причастности кыргызстанцев к терактам в Турции. Об этом вчера, 24 января, во время встречи с вице-премьер-министром Турции Тугрулом Тюркешом сообщил посол Ибрагим Жунусов.

Посольство Кыргызстана в Турции потребовало у местных СМИ официальных опровержений материалов о причастности кыргызстанцев к терактам в Турции. Об этом вчера, 24 января, во время встречи с вице-премьер-министром Турции Тугрулом Тюркешом сообщил посол Ибрагим Жунусов.

На встрече турецкий вице-премьер и кыргызский посол обсуждали сотрудничество в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах и в сфере безопасности.

Посол напомнил, что в последнее время участились случаи появления в турецкой прессе различной недостоверной и ничем не подтвержденной информации о якобы причастности граждан Кыргызстана к различным терактам, совершенным в Турции, и это может негативно сказаться на двусторонних отношениях.

Жунусов сообщил, что посольство направило письмо в ряд наиболее крупных информационных агентств Турции с требованием опубликования опровержения необоснованной информации.

Напомним, после теракта в Стамбуле ведущие турецкие СМИ сообщили о том, что причастным к теракту в Стамбуле 31 декабря является 28-летний гражданин Кыргызстана Яхье Машрапов. Его фото показал государственный телеканал TRT World, далее его распространили в Сети, а затем о нем писали практически все мировые издания. Позже выяснилось, что полиция приняла Машрапова за подозреваемого из-за внешней схожести, и полицейские после допроса извинились, но официальных комментариев от турецкой стороны не поступало.

Позже агентство Dogan сообщало, что среди задержанных 40 подозреваемых есть и граждане Кыргызстана. Эта информация также не подтвердилась.

Ранее в интервью Жунусов сообщал, что после обращения посольства эти СМИ удалили старые материалы, а министерство иностранных дел просило кыргызскую сторону не обращать внимания на подобные публикации. Кыргызская сторона после выяснения всех обстоятельств собиралась добиться официальных опровержений.

Источник: http://www.vb.kg/doc/354302_posolstvo_trebyet_y_tyreckih_smi_oproverjeniy_o_terroristah_iz_kr.html