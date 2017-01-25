В Кыргызстане пресекли канал поставки фальшивых денег для террористов

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) в ходе контртеррористических мероприятий пресек деятельность преступной группы, организовавшей канал изготовления, перевозки и сбыта поддельной иностранной валюты с целью последующего финансирования терроризма.

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) в ходе контртеррористических мероприятий пресек деятельность преступной группы, организовавшей канал изготовления, перевозки и сбыта поддельной иностранной валюты с целью последующего финансирования терроризма.

Так, 20 января в Чуйской области задержаны граждане, в том числе иностранного государства "У.Ж.М." и "К.Ы.Ш.", которые перевозили незаконно ввезенные в Кыргызстан из Турции поддельные денежные знаки в сумме 56 тысяч долларов США.

В ходе следственных мероприятий установлено, что поддельные доллары США изготовлены на высоком технологическом уровне.

По полученным оперативным данным, к их изготовлению и ввозу в республику с целью сбыта и транзита в третьи страны причастны пребывающие в настоящее время в г. Стамбул граждане КР Суванов Мансур Умарович, 1970 года рождения, и Сабиров Ильяс Сабирович, 1978 года рождения. Последний ранее объявлен в международный розыск по линии Интерпола по обвинению в соучастии в организации теракта, совершенного 30 августа 2016 года в отношении посольства КНР в КР.

ГКНБ продолжает следственно-оперативные мероприятия по установлению и привлечению к уголовной ответственности всех лиц, причастных к данному преступлению.

В связи с задержанием крупной суммы поддельной валюты, ГКНБ также ориентировало партнерские структуры других государств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 198 ч.2 УК КР (изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг группой лиц по предварительному сговору).

Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

Источник:http://www.vb.kg/doc/354282_v_kyrgyzstane_presekli_kanal_postavki_falshivyh_deneg_dlia_terroristov.html