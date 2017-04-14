3 фактора проявления терроризма в цивилизованном обществе

Советник премьер-министра Кыргызстана Токон Мамытов обозначил три фактора проявления терроризма в цивилизованном обществе. Он перечислил их на международной конференции «Духовность и рационализм как факторы противодействия экстремизму» 14 апреля в Бишкеке.

Советник премьер-министра Кыргызстана Токон Мамытов обозначил три фактора проявления терроризма в цивилизованном обществе. Он перечислил их на международной конференции «Духовность и рационализм как факторы противодействия экстремизму» 14 апреля в Бишкеке.

По его словам, первый фактор — возможность совершить теракт, второй — мотивация, когда есть идеология, третий — способность совершить теракт.

«Мы в большинстве своем не идеализированы. Когда нет идеи, нет ценностей, тогда нет жизненных принципов. Способен ли человек безнравственный во имя человечества идти на жертвы? Конечно, нет. Видимо, это и является одним из источников процветания терроризма. Мы должны задуматься над идеологией. Мы, цивилизованные люди, не против Ислама, он никогда не поддерживал терроризм, экстремизм, а наоборот страдает от этих явлений. Ислам нуждается в защите, нуждается в нас, в образованных, цивилизованных умах», - сказал он.

Источник: http://kg.akipress.org