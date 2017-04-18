7 кыргызских пар отказались от пышных свадеб ради помощи нуждающимся детям

Как минимум 7 молодоженов Кыргызстана отказались от проведения пышных свадеб ради оказания помощи нуждающимся детям. Кто-то из них потратил деньги на покупку школьных принадлежностей, кто-то - на приобретение теплых вещей, а кто-то - книг. Все они были мотивированы принципами ислама о запрете на расточительство и стремлении к совершению благих дел. А один из них сделал это по просьбе своей невесты, которая в качестве махра (свадебного подарка) попросила накормить детей из детского дома.

Как минимум 7 молодоженов Кыргызстана отказались от проведения пышных свадеб ради оказания помощи нуждающимся детям. Кто-то из них потратил деньги на покупку школьных принадлежностей, кто-то - на приобретение теплых вещей, а кто-то - книг. Все они были мотивированы принципами ислама о запрете на расточительство и стремлении к совершению благих дел. А один из них сделал это по просьбе своей невесты, которая в качестве махра (свадебного подарка) попросила накормить детей из детского дома.

1) Первым свадьбу в стиле «помощь детям вместо крутых кортежей и дорогих ресторанов» провел 29 июля прошлого года активист Азат Аманов со своей супругой Нестан Дженалиевой. На сумму в 50 тыс. сомов они приобрели школьную униформу и необходимые принадлежности для обучения 25 детям из малоимущих семей. Они вручили свои подарки первоклашкам в день своей свадьбы в мечети Абдулкерим Сатук Бугра Хан на территории Кыргызско-Турецкого Университета "Манас".

«Сегодня очень много социально значимых проблем- в том числе- недоступность среднего образования из-за тяжелых жизненных обстоятельств, связанных с отсутствием работы, денег, крайней бедностью, инвалидностью родителей и иных, из-за которых дети не могут посещать занятия. К чему нам пышная свадьба. Лучше эти деньги потратить на помощь этим детям. Каждый должен иметь возможность учиться", - сказали инициаторы благотворительной свадьбы Азат и Нестан.

2) На следующий день, 30 июля 2016 года, данную акцию продолжил в Оше Темирлан Токоев со своей невестой. Они также подарили все необходимое для школы 60 детям. Главной их целью был призыв к скромности, к милосердию и к благотворительности. Как написал у себя на ФБ странице друг молодоженов Мухаммад Али Базарбаев, Темирлан Токоев хотел начать свою семейную жизнь с благого дела.

3) Буквально через неделю, 10 августа 2016 года, подобную свадьбу провел в Оше Абдишукур Абдилатипов со своей невестой. Они решили подарить пациентам местной больницы книгу-бестселлер известного исламского ученого Аль-Карни «Не грусти. Рецепты счастья и лекарства от грусти». Своими свадебными подарками они обрадовали 100 больных людей.

«Абдишукур сам медик, поэтому знает, как мучаются больные. Он, подумав, решил подарить книгу, которая возможно сделает их немного счастливее», - отметил тогда друг молодоженов Мухаммад Али Базарбаев

4) Спустя месяц, 15 сентября 2016 года, благотворительную свадьбу провела уже другая мусульманская пара Талгат Нурланбек уулу и Зухра Файзуллаева. Молодые люди подарили одному из детских домов Чуйской области морозильную камеру объемом 500 литров. Более того, они купили все необходимые школьные принадлежности воспитанникам этого дома. На все это они потратили всего 50 тысяч сомов, что могло бы быть равносильно стоимости оформления зала и заказа свадебного торта.

5) 2 октября 2016 года обладатель Кубка Кыргызстана по вольной борьбе Арзуубек Карыбеков и его невеста также решили вступить в семейную жизнь. Его будущая супруга попросила в качестве махра (свадебный дар невесте) накормить детей из детского дома вкусностями. Будущий супруг подошел к заданию со всей ответственностью и устроил настоящий праздник для детей одного из детских домов города Джалал-Абад, не просто угостив их пиццей, мороженным и другими вкусностями, но и организовав специальную развлекательную программу.

6) Через пару месяцев, 3 декабря 2016 года, уже жители города Талас стали свидетелями благотворительной свадьбы. В преддверии холодов, молодые люди Расул Манаппай и Мээрим Абасова решили подарить немного тепла 30 детям из малообеспеченных семей.

«Они решили не тратить деньги на той и в качестве примера для молодежи вручили детям зимние куртки у здания полномочного представительства правительства", — рассказал тогда друг семьи Бекжан Шыгаев.

7) И вот буквально на днях, 15 апреля этого года , свадьба против расточительства прошла уже в Баткенской области Кадамжайского района. Арапбай Кутпидин уулу вместе со своей супругой решили не тратить деньги на той. На сэкономленные деньги они купили детям-сиротам подарки.

Согласно исследованиям информационного сайта Спутник расходы на среднестатистическую свадьбу в Кыргызстане, где приглашенными становятся 200 человек, составляют около 700 тысяч сомов. В Кыргызстане, где средняя зарплата составляет 7 тыс. сомов, такая сумма ложится огромным грузом. И в попытках провести свадьбу некоторые влезают в долги, либо же лишаются своего имущества.

Особенной чертой всех вышеперечисленных пар является то, что все они являются соблюдающими мусульманами. Руководствуясь законами Аллаха о запрете на расточительство и совершении благих дел, они решили использовать свадьбу как еще одну причину сделать садака.

«Ешьте и пейте, но не излишествуйте. Ибо Он (Всевышний) не любит излишествующих».

Св. Коран, Сура Аль-Араф, 31-й аят

«Если человек говорит, что собирается совершить благодеяние, то Я засчитаю ему его один к одному [повелю ангелам записать это намерение как уже совершенный поступок]. И это до того момента, пока он его не совершит. Если же он совершит его, тогда оно умножится [как минимум] десятикратно [в его личном деле]».

Хадис-кудси

Источник: http://ummamag.kg/ru