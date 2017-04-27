Обрезание, нике и даават. Что еще будет под контролем в новом законе?

Госкомиссия по делам религий предлагает ужесточить закон о свободе вероисповедания и религиозных организациях. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение депутатов Жогорку Кенеша.

Госкомиссия по делам религий предлагает ужесточить закон о свободе вероисповедания и религиозных организациях. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение депутатов Жогорку Кенеша.

Действующий закон о свободе вероисповедания и религиозных организациях был принят в конце 2008 года. Сейчас Госкомиссия по делам религии предлагает внести дополнения с учетом изменившейся религиозной ситуации и подходов к ее регулированию.

Так, в документе прописываются такие новые понятия, как молельные комнаты (намазкана, часовня и другие), иностранный миссионер, неправомерный прозелитизм, религиозное образование, религиозная организация и религиозные объекты.

"Прежде всего, вносимые изменения и дополнения в проекте закона направлены на устранение факторов, несущих потенциальные риски дестабилизации и дезорганизации власти, угрозы единства и целостности страны, а также разработан в целях приведения норм данного закона в соответствие с конституционными принципами", - отметили инициаторы законопроекта.

Религиозное образование

"В последние годы в республике активизировались процессы радикализации религии в обществе, когда молодежь стремится выехать за рубеж и получить религиозное образование. В основном молодые люди уезжают учиться в религиозные учебные заведения Саудовской Аравии, Египта, Турции, Пакистана, Афганистана, Индии и Ирана. Особо вызывает озабоченность, когда для религиозного обучения выезжают несовершеннолетние в возрасте 9-14 лет. При этом отсутствие соответствующей информации и контроля со стороны государства за выездом молодых людей в зарубежные религиозные учебные заведения негативно отражается на национальной безопасности страны", - говорится в справке-обосновании к законопроекту.

В новой редакции оговорены условия получения религиозного образования. Так, религиозная организация для проведения занятий должна получить лицензию в соответствии с законодательством об образовании и по согласованию с госорганом по делам религий.

Получить религиозное образование за пределами Кыргызстана можно будет только после получения общего или религиозного образования внутри страны. При выезде из республики молодые люди должны уведомлять госорган по делам религий и предоставить информацию о принимающей стороне.

Выборы

Согласно новой редакции религиозные организации не должны участвовать в деятельности политических партий и общественных объединений, преследующих политические цели, оказывать им материальную и иную помощь. Во время выборов не допускается участие религиозных организаций в агитации.

Запрет на даават

Поправки запрещают даават - обход квартир и домов для проповедования религиозных взглядов, а также любую незаконную миссионерскую деятельность. Лица, виновные в нарушении этого правила, несут ответственность в соответствии с административным законодательством.

Создание религиозной организации

Если в действующем законе для создания религиозной организации достаточно инициативы 200 граждан, то в новой редакции необходимы голоса уже 500 граждан, постоянно проживающих именно на этой территории. Для регистрации организации необходимы также справки от МСУ, информация об источниках финансирования, имуществе организации и другие документы.

Миссионерская деятельность будет под контролем

Иностранный миссионер должен предоставить все документы и пройти учетную регистрацию. При этом в Кыргызстане он может находиться не более 3 лет и вести миссионерскую деятельность не более 1 года. При отсутствии нарушений закона сроки пребывания могут продлить.

Намазкана должны пройти регистрацию

В действующей редакции нет норм, регулирующих молельные комнаты. Новый законопроект определяет условия созданий таких учреждений и порядок их контроля.

Так, молельные комнаты предназначены исключительно для совершения молитв, не имеют статуса религиозной организации и не являются юридическим лицом. Для создания молельной в своем здании владелец должен пройти учетную регистрацию, уведомлять МСУ о начале или прекращении функционирования молельни. Порядок открытия молельных комнат в муниципальных жилых многоквартирных домах определяется правительством.

Обрезание и нике под ограничением

Если в действующем законе допускается древний обряд мусульманства - обрезание и освящение брака по мусульманскому обычаю в мечети, в семье, а также крещение, венчание в церкви для христиан при заключении брака наряду с гражданской регистрацией, то в новой редакции все религиозные обряды, ритуалы и церемонии бракосочетания совершаются в соответствии с семейным законодательством и Законом "Об охране здоровья граждан".

Источник: http://www.vb.kg