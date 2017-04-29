Жители Кыргызстана сплотились против экстремизма и предупреждают об опасностях

В городе Кара-Суу Ошской области Кыргызстана 20 апреля собралось около тысячи человек, которые осудили экстремизм и призвали своих сограждан держаться подальше от вербовщиков террористов и радикализма.

В городе Кара-Суу Ошской области Кыргызстана 20 апреля собралось около тысячи человек, которые осудили экстремизм и призвали своих сограждан держаться подальше от вербовщиков террористов и радикализма.

Участники, включая школьников и студентов, прошли через центр города Кара-Суу с плакатами "Мы против экстремизма и терроризма!", "Нам нужен мир!" и "Пусть Кыргызстан процветает".

"Раньше мы больше проводили мероприятия на местном уровне, организовывали встречи в школах, средних специальных учебных заведениях, но теперь решили устраивать публичные акции в масштабе нашего города и всего Карасуйского района – самого большого района Ошской области, где проживает 411 700 человек", - сказал в интервью "Каравансараю" мэр города Кара-Суу Ошской области Зарлык Тургунбаев.

Многие местные жители находятся на Ближнем Востоке

На данный момент около 600 радикализованных кыргызстанцев воюют в Сирии и Ираке..

Несмотря на то, что в Кара-Суйском районе проживают 6 млн человек, что составляет всего около 7% населения Кыргызстана, из этого района выходит около трети повстанцев страны, сражающихся за границей.

"Из наших населенных пунктов на чужую войну уехали 200 карасуйцев", – сказал начальник 10-го отдела ОВД Карасуйского района Ошской области Руслан Омошев, выступая во время акции. 10-й отдел ведет борьбу с экстремизмом и терроризмом.

"За два последних года 27 из них уже вернулись на Родину", - добавил он.

По его словам, вернувшиеся граждане понесли наказание в зависимости от степени их вины.

Других боевиков, которые остаются на Ближнем Востоке, ожидает беда, сказал он.

"У нас имеются сведения, что некоторые из наших соотечественников, воевавших на стороне боевиков против правительственных сил Сирии, уже погибли, а их семьи остались там без средств к существованию", - сказал Омошев.

Между тем родственники боевиков Кыргызстана, сражающихся в Сирии, обращаются за помощью к правительству Кыргызстана для их возвращения на родину, сказал мэр Тургунбаев.

"Когда к нам приходят за помощью граждане, близкие которых находятся в местах боевых действий, мы совместно с органами безопасности прилагаем максимум усилий, чтобы оказать им содействие в поиске пропавших людей", - сказал он.

По словам мэра, родственники уехавших в Сирию людей стали на таких акциях выступать открыто, не опасаясь преследований радикалов.

Они делятся своим личным опытом и предостерегают других граждан

Некоторые участники митинга поделились трагическими историями своих семей, чтобы предупредить слушателей о махинациях вербовщиков террористов.

"Моя дочь Барчиной уехала в Стамбул в августе 2014 года вместе с двумя маленькими детьми, - поведал в интервью "Каравансараю" свою печальную историю 62-летний аксакал Собиржон Турабаев. - Ранее, весной того же года Кыргызстан покинул мой зять по имени Шавкат".

Шавкат обманом вывез Барчиной и детей в Турцию, а оттуда в Сирию, рассказывает он.

Теперь зять и мой старший внук уже убиты, сообщил Турабаев.

"Во время последнего разговора по Whats App, несколько месяцев назад, она написала, что находится в городе Ракка [Сирия] и не может вернуться домой, так как её там удерживают силой. После этого она больше не выходила на связь. Я очень соскучился по своей дочери и [младшему] внуку", – вздыхает аксакал.

Турабаев призвал всех собравшихся не поддаваться уговорам вербовщиков и не общаться с радикально настроенными мусульманами.

Он выразил надежду, что правительство страны поможет найти его дочь и внука и вернуть их домой.

Один местный житель, который в прошлом сам чуть не стал боевиком, рассказал «Каравансараю» свою историю.

"Меня вербовал зять, - сообщил "Каравансараю" Акбаржон Касимов. - Он всячески уговаривал меня приехать и помогать мусульманам, которые якобы страдают там от насилия и несправедливости «неверных»".

По словам Касимова, в 2015 году его задержали в бишкекском аэропорту «Манас», когда он собирался вылететь в Турцию, а оттуда перебраться в Сирию.

"Я очень сожалею, что пошел на такой шаг. Мое раскаяние убедило судей в том, что я был обманут, поэтому меня осудили условно на два года. Свое наказание я уже отбыл", - сказал он.

"До сих пор не знаю, живы ли мои родственники [в Сирии], и поэтому обратился [к властям] с просьбой о содействии в их поиске и возвращении на Родину".

Во время митинга Акбаржон Касимов поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и выразил надежду, что его старшая сестра вернется домой. Обратившись к молодежи, он призвал их не становиться жертвами экстремистских организаций, "сеющих семена обмана, зла и жестокости".

Источник: http://central.asia-news.com/ru