В Кыргызстане вынесена фетва о том, что место трагедии в Узгене выделить под кладбище

В селе «Аюу» сельского округа Заргер Узгенского района, где утром 29 апреля сошел оползень, к настоящему времени найдены тела лишь троих из 24 погибших. К поисковым работам привлечены 175 спасателей, примерно по сто военнослужащих и местных жителей, в целом, около 400 человек.

В селе «Аюу» сельского округа Заргер Узгенского района, где утром 29 апреля сошел оползень, к настоящему времени найдены тела лишь троих из 24 погибших. К поисковым работам привлечены 175 спасателей, примерно по сто военнослужащих и местных жителей, в целом, около 400 человек.

Под оползнем осталась вся семья

Артыкбай Камчиев уже 3 дня в трауре. Трагедия унесла жизни его супруги, двух сыновей и двух внуков. Он говорит «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио «Свобода»), что потерял родных, которые еще спали, пока он отводил лошадь на джайлоо:

– Жена, дети погибли. Невестка, внуки.... Невестка 6 лет ждала рождения ребенка. А с супругой я прожил целых 30 лет!

Мужчина пока не представляет, как будет жить дальше:

– Никому не пожелаю такого горя. Как я теперь буду жить? С кем и где я буду жить, не знаю. Ничего не могу сказать о том, что будет со мной завтра.

В селе «Аюу» в настоящее время найдены тела лишь троих погибших. 30 апреля около полудня были найдены тела 12-летней Мамановой Адины и 2-летней Хабибиллаевой Мадины. А в 17.30 было обнаружено тело 20-летней Гулайым Назирбаевой. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.

В настоящее время продолжаются поиски остальных оставшихся под землей.

На месте трагедии появится кладбище

По сведениям специалистов, примерный объем оползня составил около 200 тысяч кубометров. Ранее Министерство чрезвычайных ситуаций сообщало, что объем сошедшей земляной массы – 1 миллион кубов. Поэтому поступают предложения о том, чтобы прекратить поисковые работы и сделать это место кладбищем. Такое предложение было поддержано Советом улемов мусульман Кыргызстана, члены которого отметили, что это не противоречит мусульманским обычаям.

Совет улемов 30 апреля собрался на экстренное совещание и вынес фетву о том, что не надо продолжать поисковые работы, а место трагедиивыделить под кладбище. На собрании все 11 членов совета единогласно поддержали данное предложение.

По официальной информации, шариат позволяет превращать в кладбища места, где в ходе стихийного бедствия под землей остались люди, и нет возможности извлечь оставшихся под земляной массой. На собрании в качестве свидетельства были показаны религиозные книги. 1 мая члены Совета улемов собираются выехать на место трагедии в село «Аюу» для ознакомления населения с фетвой.

Намерение властей переселить жителей

В это же время среди сельчан есть и те, кто настаивает на продолжении раскопок и предании останков земле по всем правилам шариата.

В день схода оползня в селе «Аюу» было отмечено, что 30 домов расположены в опасном для проживания месте, и для них были установлены палатки. Но никто из сельчан еще не переехал в них. Многие ночуют у родственников.

По словам местного жителя Маматсабыра Каракозуева, для них важно, чтобы как можно скорее был решен вопрос с выделением земельного участка:

– Палатки установили вчера. Нас позвали туда. Но вчера выпал снег. Мой дом находится за местом, где сошел оползень. Дорога закрыта. А переселяться надо, придется переезжать на лошадях и ослах. Вчера мы ночевали в домах соседей и родственников. Но было бы хорошо, если нам быстрее предоставили землю. Мы надеемся построить дома до зимы. Вчерашний оползень мы видели собственными глазами. Он вселил в нас страх. Теперь тут невозможно жить. Где нам дадут землю, там и будет обустраиваться.

Глава Ошского областного управления МЧС Дайырбек Каримов рассказал, что уже начались работы по принудительному переселению граждан, проживающих в оползнеопасных зонах.

Сельчане не послушались специалистов

Утром 29 апреля в селе «Аюу» сельского округа Зергер Узгенского района сошел оползень объемом 1 миллион кубометров. Позже МЧС уточнило, что его объем составлял 200 тысяч кубометров. По данным министерства, земляная масса накрыла 7 домов, в которых находились 24 человека. Поисково-спасательная операция продолжается третий день.

На место трагедии в тот же день прибыли члены кыргызского правительства и высказали слова поддержки сельчанам, подавленных горем.

Президент Алмазбек Атамбаев в день катастрофы поручил правительству оказать всю необходимую помощь пострадавшим от оползня и выступил с обращением к народу.

«Сегодня народ Кыргызстана вновь столкнулся с горем. В одном из небольших сел Узгенского района сошел оползень. Под толстым слоем земляных масс, по предварительным оценкам, остались несколько домов, в которых проживали люди. Но больше всего отягощает свалившуюся на нас беду то, что 2-3 дня назад проживающие там наши соотечественники не послушались специалистов и отказались переселяться», – сказал он в своем обращении.

По информации МЧС Кыргызстана, село было включено в список оползнеопасных зон. В последний раз жителям села были даны предписания о переселении 28 марта. Кроме того, сообщается, что еще в 2003 году трем семьям были выделены льготные ссуды для переселения. Четыре дома, оставшиеся под землей, по предварительным данным, были построены незаконно.

Из-за обильных осадков нынешней зимой и весной оползни и сели стали главной проблемой в стране. Если с 1990 по 2016 годы в Кыргызстане зафиксировано более 500 случаев схода оползня, то только с начала этого года таких фактов зарегистрировано более 100.

До трагедии в селе «Аюу» сообщалось, что от оползней с начала года погибло девять человек.

Кроме того, с 18 апреля в Ошской и Джалал-Абадской областях паводки создали угрозу тысячам гектаров пахотных земель.

Источник: http://rus.ozodlik.org