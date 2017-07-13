Встреча экс-муфтия Кыргызстана с опальным турецким проповедником Гюленом вызвала дискуссии в обществе

О встрече Чубака ажы Жалилова и Фетхуллаха Гюлена стало известно только после того, как в Интернете появилась их общая фотография.

Как сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода), сам бывший глава Духовного управления мусульман Кыргызстана Чубак ажы Жалилов подтвердил, что встречался с Фетхуллахом Гюленом в рамках 10-дневной поездки в США.

– Мы все знаем, что известный турецкий богослов Гюлен живет в Америке. Во время поездки в США, я хотел встретиться и с этим человеком. Я попросил его о встрече, он ответил, что болен, но согласился встретиться на следующий день. Я посетил его уроки, побеседовал с ним и получил добрые пожелания для своей семьи и Кыргызстана. Во-первых, я знаю, что Турецкая Республика объявила Гюлена террористом, но ни одно государство не признало это. Например, те же США не признали его террористом и не выдали Турции. Более того, неправильно повесить ярлык террориста на человека из-за неприязни другого человека или государства. Во-вторых, наше государство хорошо относится к Гюлену, работают его лицеи, другие организации, – сказал Чубак ажы Жалилов.

Чубак ажы Жалилов в рамках поездки встретился с кыргызстанцами, живущими в Чикаго, Вашингтоне, Нью-Йорке, в штате Огайо, читал там лекции. Участвовавший во встречах кыргызстанский предприниматель Жуман Кенеш рассказал «Азаттыку», что Чубак ажы разговаривал с Гюленом не долго:

– У Фетхуллаха Гюлена очень мало свободного времени. Тысячи желающих встретиться с ним людей встают в очередь за месяц вперед. Он проводит уроки в узком кругу, в специальной комнате. У него постоянно проходят уроки. Да и Чубак ажы с Гюленом не говорили долго, немного побеседовали, потом он принял участие в уроке. Сфотографировались. Потом Чубак ажы вернулся в Чикаго. Поэтому я не вижу в этой встрече чего-то предосудительного, – сказал предприниматель.

Фетхуллах Гюлен был сторонником исламского проповедника Саида Нурси, придерживающегося ханафитского мазхаба. Позже он основал свое движение и сейчас является его лидером. Это движение владело учебными заведениями и бизнес-объектами в Турции и других государствах. После попытки государственного переворота в Турции в июле прошлого года были задержаны тысячи членов движения, а самого Гюлена турецкие власти объявили «террористом», и послали в США запрос о его экстрадиции.

После этого Анкара обращалась и к Бишкеку по поводу закрытия в Кыргызстане лицеев, имеющих отношение к «гюленовцам». Но кыргызстанские власти не согласились. С тех пор среди мусульман Кыргызстана нет единого мнения о Фетхуллахе Гюлене.

Турецкие власти потребовали осудить Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в попытке госпереворота, в общей сложности на 2 тысячи лет. Но США не выдали его Турции.

По некоторым данным, число сторонников Фетхуллаха Гюлена в Кыргызстане насчитывает десятки тысяч человек.

Источник: https://rus.ozodlik.org