Муфтият выделил деньги на строительство домов 8 семьям, пострадавшим от природных катастроф.

Весной этого года в результате наводнений и землетрясений в Узгенском и Чон-Алайском районах, многие семьи лишились жилья. Муфтият Кыргызстана выделил по 350 тысяч сомов на строительство домов 8 семьям.

13 июля представительство Муфтията в Ошской области встретилось с семьями, пострадавшими от наводнений и землетрясений в Узгенском и Чон-Алайском районах. Они передали каждой семье денежную помощь в размере 350 тысяч сомов.

Во время вручения денег заместитель полномочного представителя Правительства в Ошской области Ахмаджан Махамаджанов отметил, что в прошлом месяце представители Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) посетили районы, пострадавшие от природных катастроф, и пообещали восьми семьям помочь со строительством жилья. Ахамаджан Махамаджанов поблагодарил ДУМК и его руководителя Максатбека ажы Токтомушева, за оказанную помощь и выразил надежду, что подобные поступки станут хорошим примером для всех мусульман. Он добавил, что правительство со своей стороны поможет с поиском строительных товаров ниже рыночных цен.

В свою очередь руководитель аппарата ДУМК Абибилла Кадырбердиев отметил, что все деньги на оказание помощи восьми семьям, оставшимся без крова, были выделены из пожертвований мусульман на "Фитр-садака 2017-го года".

Всего было выделено 2 миллиона 800 тыс сомов. Необходимо отметить, что список нуждающихся людей был составлен самими жителями данных сел.

Источник: ummamag.kg