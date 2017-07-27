В Бишкеке местные и зарубежные ученые обсуждают методы противодействия религиозному радикализму.

Впервые в Бишкеке 27 июля прошла международная конференция с участием местных и зарубежных ученых и экспертов. Темой обсуждения является «Вызовы и перспективы интеллектуального развития мусульманской молодежи Центральной Азии и России». Организатором выступил независимый аналитический центр «Религия, право и политика», под руководством доктора политических наук и исламских исследований Кадыра ажы Маликова.

В ходе конференции, которая сегодня проходит в Бишкеке, эксперты из Кыргызстана, России, Казахстана, Турции и Иордании затронули такие важные вопросы как развитие исламской интеллигенции, реформа исламского образования, вопрос объединения и консолидации, а также проблема социализации мусульман.

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Кадыр ажы Маликов, директор независимого аналитического центра «Религия, право и политика»: «Сегодняшний круглый стол - это интеллектуальная площадка для раскрытия видения ситуации, и поиска методов решения актуальных вопросов. Мусульманский мир в сильнейшем кризисе. Молодежь не видит самореализацию в государстве, уровень светского образования с каждым годом падает, идет маргинализация общества, нет интеллектуального класса и харизматичных лидеров. Сейчас стоит вопрос вовлечения молодежи в социальную активность, подготовка кадров духовенства, способных ответить вызовам современности и глобализации. Надо определить траекторию развития ислама, разработать стратегию в рамках наших религиозных правовых школ с учетом новых реалий».

Все эксперты выразили единогласное мнение о необходимости развития исламской интеллигенции и реформы образования.

Эргешов Зайырбек, директор комиссии по делам религии при Президенте КР: Центральная Азия известна во всем мире своим вкладом в развитие интеллектуальной мысли. Наш регион является родиной таких великих ученых как Аль-Фараби, Ибн-Сина, Беруни, Жусуп Баласагын, Махмуд Кашгари и другие. Мы надеемся, что Центральная Азия продолжит путь своих отцов и сохранит за собой название колыбели интеллектуального ислама. В Кыргызстане для этого созданы все условия. У нас есть свобода слова, у всех равные права. Мы отличаемся своим разнообразием и единством.

Ракиев Замир Кары, заместитель муфтия (ДУМ КР): Президент Кыргызстана во время конференции отметил, что если мы желаем развить правильный путь ислама, то должны заниматься наукой, образованием. Это и требование ислама. Сегодняшней проблемой является то, что молодые люди вместо интеллектуального развития идут на путь радикализма. Радикализм вытекает из незнания.

Рустам Нургалеев, проректор Российского Исламского Университета (Казань, Россия): Роль исламского образования в противостоянии экстремизму стала аксиомой, не требующей доказательств. Образование является ключевым методом борьбы с радикализмом, инакомыслием и выходом из традиционных устоев. Из-за 70-летнего правления атеизма из сознания людей было выкурено, вытеснено понятие исламского образования. Возможно в этом и мудрость Аллаха, потому что сейчас мы начинаем переосмысливать исламское образование заново, так как современный мир требует этого обновления. Старым древним университетам исламского мира сейчас очень сложно перестроиться. А мы, используя их опыт, сможем внести реформы и дать исламскому образования новый виток развития.

Марс Ибраев, ректор Исламского Университета Кыргызстана: В нашей системе образования мы лишь учим студентов запоминать информацию, но не учим практическому применению этих знаний. Мы должны работать в три этапа: чтение трудов ученых, их анализ и применение.

Раис Измайлов, проректор Московского Исламского Университета считает, что реформы требуются и в работе исламских ученых:

Нужно убрать барьер между молодежью и нашими учеными. Молодые люди приходят на хутбы, но ничего не понимают. Они понимают язык радикальных ютуб-имамов, которые говорят на их языке. Мы не освоили язык молодежи и возможности интернет-каналов. Также наша проблема в том, что наши ученные не умеют писать. Если смотреть на различные форумы салафитские ученые дают очень развернутые ответы на вопросы. На фоне этого ханафитская школа выглядит очень бедно. Это не связано не с неспособностью ответить современным вызовам, а с тем, что наши ученые не умеют писать. Они ведут хутбы, лекции, но не пишут.

Шейх Абдуль Джалиль Али, профессор Иорданского университета, также отмечает огромную роль исламских ученых в борьбе с радикализмом:

Ученым на пути ислама очень важно ставить на первое место Аллаха. К сожалению, за 40 лет своей работы я встречал тех, кто искал свои выгоды, и ставил это превыше слова Бога. Когда все будет делаться с именем Аллаха и для Него, тогда Аллах даст успех.

Единство и консолидация

Другим важным вопросом в борьбе с радикализмом отметили единство, которое должно включать консолидацию не только мусульман, но и всего общества и государства.

Мухаммад Хишам Султан, профессор Иорданского Университета: Никто не должен смотреть негативно на другие мазхабы, напротив, мы должны быть в согласии и в мире с ними. Мы не должны забывать, что в этом мире мы живем не одни. Нас всех объединяет вера.

Наиль Шакиров, ДУМ РФ, начальник отдела по работе со странами СНГ международного департамента: Радикализм несет угрозу мусульманской цивилизации и всему миру. Ответом должно стать объединение и диалог между всеми конфессиями и религиями. Власть и исламские организации должны действовать совместно. Отрадно, что при поддержке президента Кыргызстана приходят значительные перемены, например Кыргызский Исламский Университет получил лицензию.

Хаджи Исрафиль Алиев, имам города Армавир (Краснодарский край РФ): Все, что вы говорите (салафизм, вахабизм), мы знаем не по книжке, а из жизни. Все происходит вокруг нас. Мы противостоим этой угрозе благодаря единству. В Армавире мы работаем вместе с духовенством, советом аксакалов и руководством города. Мы должны объединиться, чтобы не стать униженными и оскорбленными, как это происходит в некоторых странах. Как мы дожили до того, что маленькая группа людей искажает нашу религию? В этом есть и наша вина, мы не можем больше стоять в сторонке. Мы должны стать единым кулаком.

Линур Османов, крымско-татарский общественный деятель, одной из важных причин радикализации отметил отсутствие площадок для социализации молодежи.

«Зачастую в селах единственным культурным центром является школа, нет ни библиотек, ни спортивных залов, ни театров и музеев. Этим пользуются деструктивные силы. Например, вахабиты действуют изнутри, меняя мировоззрение людей, их убеждения. Хизбут-Тахрир действует извне: они хотят сразу изменить государственный строй. Люди легко убеждаются ими, так как они не чувствуют себя нужными своей стране. Например, по нашим опросам, проведенным в странах СНГ, 99% не знают законов своей стране. Отсюда вопрос: По каким законам они живут? По законам морали, религии, своих традиций, которые уже укрепились в их сообществе», - сказал он.

Константин Михайловия Акулов, первый заместитель президента благотворительного фонда имени Абу Ханифы (Нижний Новгород), тесно работает с мигрантами из стран Центральной Азии. По его мнению, отчужденность мигрантов от родины и неспособность влиться в социум страны миграции делает их легкими жертвами радикалов:

«Они (деструктивные силы) говорят, вы плохо живете, потому что не так молитесь. Если начнете правильно молиться, последуете нам, мы сможем вместе построить халифат. Молодежь из-за своего непросвещения, отсутствия социальных лифтов, начинают искать выход своего существующего бытия. Также радикалы предоставляют им возможность самоутвердиться и завоевать авторитет», - говорит он.

Вторая секция: Мозговой штурм

Во второй секции, на котором в формате "мозгового штурма" участники мероприятия предлагают свои идеи, по тому, как объединить усилия государства, духовенства, общества и СМИ в деле противостояния различным внешним деструктивным влияниям. Все участники разделились на пять групп, каждая из которых будет рассматривать следующие вопросы:

1) Что должно и не должно делать государство, чтобы снизить деструктивный внешний фактор влияния?

2) Как должны и как не должны работать СМИ в освещении исламских тем и вопросов радикализации?

3) Как создать условия и какие практические шаги нужно делать для интеллектуального развития мусульманской молодежи?

4) Какие проекты нужны, чтобы укрепить традиционные школы для Центральной Азии и РФ? Как вовлекать молодежь в социальную и интеллектуальную активность?

5) Как обеспечить конкурентоспособность традиционного духовенства?

По окончанию дискуссии каждая группа должна будет представить свои пути решения этих вопросов. Все выработанные предложения в качестве позиции независимого экспертного сообщества и ученых Ислама, теологов будут направлены в официальные структуры страны с целью перспективного развития страны.

Данный круглый стол - это своего рода первая интеллектуальная площадка с участием экспертов, представителей активной молодежи из всех регионов Кыргызстана, интеллектуалов и духовенства из разных стран, которая призвана не только раскрыть видение ситуации и проблем в наших обществах, но и поиска путей и методов решения актуальных вопросов с учетом современных реалий и вызовов для традиционных исламских практик.

Источник: http://ummamag.kg/ru