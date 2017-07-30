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Кыргызская Республика

Beeline объявляет о скидках на роуминг в Саудовской Аравии в период хаджа

30.07.2017 | События и репортажи

Традиционное специальное предложение от крупнейшего мобильного оператора Кыргызстана будет действовать с 1 августа по 15 октября 2017 года. Абоненты Beeline, планирующие совершить паломничество по священным местам Мекки, смогут воспользоваться льготными тарифами на постоплатный и предоплатный роуминг. Находясь на территории Саудовской Аравии, участники хаджа смогут в 20 раз дешевле звонить и принимать вызовы, отправлять и получать SMS, пользоваться интернетом.

Чтобы настроить корректную работу GPRS, абонентам необходимо прописать в телефоне точки доступа. Абоненты, обслуживающиеся по предоплатной форме, должны набрать адрес scg.beeline.kg или воспользоваться автоматической настройкой путем набора команды *125*9#. Абоненты, обслуживающиеся по постоплатной форме, должны набрать адрес internet.beeline.kg.

Для того чтобы воспользоваться акцией в Саудовской Аравии, необходимо подключить услугу постоплатного роуминга в офисах продаж и обслуживания Beeline или подключить предоплатный роуминг, воспользовавшись командой *710#.

Узнать более детальную информацию о подключении услуги можно на официальном сайте мобильного оператора в разделе "Роуминг".

Источник: http://www.vb.kg

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