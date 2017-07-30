Прибывших из Турции кыргызстанцев не пустили в Москву

В Москву не пустили граждан Кыргызстана, которые прилетели туда из Анталии. Сообщили, что их имена занесены в так называемый черный список.

Кыргызстанцы провели несколько дней в аэропорту Домодедово, теперь их депортируют в Турцию. Ограничению во въезде в страну подверглись даже те кыргызстанцы, которые никогда не пересекали границу России.

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Эрлан Нурбеков учится на последнем курсе одного из университетов Бишкека. В летний сезон он решил подработать в Анталии. По его словам, из-за маленькой заработной платы 28 июня он отправился в Москву, но таможенная служба его не пропустила в Россию:

- Мы заполняли в пункте таможенного контроля декларацию, затем для проверки документов нас отвели в отдельный кабинет и заставили ждать. Они спросили, чем мы занимались в Турции. Мы сказали, что поработали и приехали сюда. Вместе с другом нас не пропустили в Россию. Они сказали, что мы приехали в Российскую Федерацию без цели. Четыре дня мы жили в комнате вместе с другими людьми. Поскольку мы прилетели, авиакомпания обязана нас отправить обратно, поэтому нас отправили в Анталию.

Это был первый визит Эрлана в Москву, до этого он работал и в Дубае. Соотечественник рассказал, что в московском аэропорту встретил других кыргызстанцев, которые так же, как и он, попали в “черный список”:

- После нас привели еще четверых или пятерых женщин и мужчин. Они прилетели из Анкары и Стамбула. Без вопросов их завели в специальную зону. Там находятся люди разных национальностей, которых планируют депортировать.

Депортация касалась не только тех кыргызстанцев, которые прибыли из Турции. Наш собеседник Эрлан за четыре дня встретил кыргызстанцев, которые прилетали из других стран и не могли въехать в Россию:

- После нас не пропустили парня, прилетевшего из Франции. В одной комнате жили таджики, узбеки, кыргызы, армяне, в общей сложности, около 40 человек. Кушать дают раз в десять часов.

Пресс-секретарь Посольства Кыргызстана в Москве Гулбарчын Байымбетова объяснила ситуацию усиленными мерами безопасности в России:

- Это касается не только граждан Кыргызстана. В России тщательно проверяют туристов и гостей из Турции и стран Ближнего Востока.

Руководитель объединения кыргызстанцев в Анталии Талант Курманалиев вот что говорит по этому поводу:

- Наши думают, что в Турции все прекрасно, но столкнувшись с маленькой заработной платой, снова бегут в Россию. С трудом находят работу за 300-350 долларов. Этого ни на что не хватает. Но такие возвраты начались только недавно. Такого раньше не было.

Российские власти в 2013 году составили так называемый черный список для мигрантов, которые нарушили законы. Включенные в список граждане могут выйти из него через определенное время.

Источник: https://rus.azattyk.org