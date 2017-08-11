Могут ли имамы призывать магазины отказаться от продажи алкоголя?

Обходы магазинов имамами с призывом отказаться от продажи алкоголя стали предметом жарких дискуссий. Одни расценивают акцию священнослужителей вмешательством в государственные дела, другие – крайней мерой по прекращению пьянства.

Больше десятка имамов айыл окмоту Марказ и Майдан Кадамджайского района Баткенской области обошли магазины, где реализуется алкогольная продукциея. Они объясняли продавцам, что алкоголь запрещен религией, что он приводит ко многим печальным последствиям, и призывали их по мере возможности прекратить продажу. Об этом "Азаттыку" рассказал имам сельской управы Марказ Ибрахим Айткулов.

"Обход начался в селах Питомник, Сары-Алтын и продолжился до села Кок-Тал. В магазинах пообещали впредь не продавать алкоголь", - сказал он.

По словам Айткулова, имамы намерены продолжать акцию. После разъяснительных работ многие магазины прекратили реализацию спиртных напитков, сказал он.

В Баткенском областном казияте в комментариях "Азаттыку" заявили, что муллы лишь проводят разъяснительную работу, что входит в их обязанности. А в руководстве Кадамджайского района отметили, что не имеют полной информации об этом, "но ничего удивительного в этом нет".

"Имам является не только священнослужителем, но и жителем села, - отмечает аким района Жаныбек Исаков. – Мы же не можем отделить его, сказав, что "ты имам, поэтому не вмешивайся в законы". Они тоже представители общественности. Они не принуждают закрывать магазины, а только призывают к порядку, просят прекратить продажу алкоголя в ночное время и молодежи. Спиртное пусть продают, здесь речь лишь о соблюдении порядка”.

После публикаций в СМИ и соцсетях пользователи разделились на два лагеря. Одни посчитали инициативу имамов ограничением прав предпринимателей, другие – вынужденной мерой по профилактике пьянства. Третьи недоумевают: "почему муллы призывают к благоразумию продавцов, а не производителей?".

Журналист Эмиль Момунов освещает религиозные темы. По его мнению, инициатива имамов заслуживает поддержки:

- Большая часть преступлений совершается из-за спиртного. Возьмем к примеру последний случай в Кара-Суу, где пьяный 80-летний мужчина зарезал свою жену. Совесть, видимо, не позволяет священнослужителям, даже как обычным людям, молча наблюдать за подобными историями. И, что, нам продолжать закрывать на них глаза, прикрываясь правами предпринимателей? Раз власти не предпринимают мер для сокращения пьянства, муллы сами взялись за дело.

Походы имамов по магазинам с призывами отказаться от продажи алкоголя уже назвали "святой инквизицией". Политолог Даниель Кадырбеков расценивает акцию, как вмешательство в государственные дела:

- Вмешательство священнослужителей в бизнес граждан, "рейды" и наставления показывают, что они составляют конкуренцию монополии государства. Тем самым, имамы испытывают на прочность государство, проверяют его состояние: если промолчат на этот раз, внесем другие требования. Может быть, в будущем они захотят сами собирать налоги как во времена правления халифов или потребуют передачи функций судов казы. Все это имеет последствия. Поэтому государство должно принять соответствующие меры в отношении подобных священнослужителей.

Ранее в некоторых селах Кыргызстана ввели запрет на продажу алкоголя, а владельцам магазинов вынесли предупреждения. В конце июля жители села Жапалак в Оше выкупили весь алкоголь в селе и уничтожили три "Портера" спиртных напитков.

Источник: https://rus.azattyk.org