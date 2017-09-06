В Аксыйском районе Кыргызстана произошла драка между сельчанами и священнослужителями из-за кладбища

В селе Итагар Аксыйского района сельчане вышли на акцию протеста после того, как их избила группа молдо. Об этом в комментарии сообщили сами сельчане.

По их словам, они пытались установить ограждение вокруг местного кладбища.

Житель села Мырзамамыт уулу Куттубек сообщил, что после поступившего заявления сотрудники милиции начали проверку по факту избиения сельчан группой священнослужителей. Он также говорит, что сельчан пытаются запугать. «Сельчане отправились на уборку кладбища Баба-Ата, но смотритель мусульманского кладбища — «шайык» попытался запретить им. Тогда сельчане оградили местность и подвергли критике смотрителя, так как он не ухаживал за кладбищем. «Шайык» ушел и в это время пригласил своих знакомых, они начали запугивать сельчан. Собравшиеся сегодня сельчан выразили недовольство произошедшим. По инициативе сотрудников милиции состоялась встреча между сельчанами и священнослужителями. Но они [молдо] даже при милиции начали запугивать сельчан. Сельчане, высказавшиеся против действий священнослужителе, стали опасаться за свою жизнь, так как в их адрес поступали угрозы о возможной физической расправе», - сказал он.

Инцидент произошел 4 сентября. По словам сельчан, группа священнослужителей встретила их после того, как они возвращались после уборки с кладбища Баба-Ата. Между ними произошла перепалка, которая, по некоторым данным, переросла в драку. Но сельчане уверяют, что их избили. Кроме того, как сообщается, перед сельчанами также поставили условие, чтобы они не ходили на местное кладбище.

Сегодня, 6 сентября, в селе Итагар собрались около 100 сельчан.

Милиция пока не комментирует данный инцидент.

Источник: http://www.turmush.kg/ru