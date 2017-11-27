Турция идет по следам «гюленистов»?

Официальная Анкара затребовала затребовала экстрадицию 45 сторонников Фетхуллаха Гюлена из 22 стран мира.

В числе государств, где, по мнению Турции, «скрываются сторонники Гюлена», есть Кыргызстан, а также Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. Об этом сообщило информационное агентство Anadolu со ссылкой Министерство юстиции.

Министерство иностранных дел и Генеральная прокуратура Кыргызстана пока никак не прокомментировали это заявление официальной Анкары.

Бишкек выполнит требования Анкары?

Суд Анкары, рассматривающий дело в отношении религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена, поднял вопрос о возврате в Турцию из 22 стран мира 45 членов организации FETO. Самый большой список из 15 человек во главе с Фетхуллахом Гюленом относится к США. Подобные уведомления-запросы одновременно были направлены и в такие страны как Великобритания, Германия, Бельгия, Норвегия, Албания, Израиль и Египет. Помимо этого в списке фигурируют и государства Центральной Азии – Туркменистан, Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан.

Ранее власти Турции потребовали от Казахстана вернуть гражданина Турции Мустафа Озжана, известного как «имам Балкан».

Официальная Анкара также подозревает, что два члена этой организации - Осман Каракуш и Хусейн Сарухан скрываются в Кыргызстане. Соответствующие органы КР пока отказываются давать какие-либо комментарии по поводу требований турецкой стороны.

Бывший руководитель Государственной комиссии по делам религий Орозбек Молдалиев считает, что власти КР должны изучить требование официальной Анкары:

- По поводу организации Гюлена есть много различных мнений. Наша страна должна изучить этот вопрос. И не надо забывать, что турецкие власти обижены тем, что мы переименовали учебные организации «Себат» в «Сапат». Поэтому посол Турции заявив, что «в Кыргызстане скрываются «гюленисты», назвал имена некоторых наших граждан, которые якобы являются членами этой организации, а также озвучил названия открытых у нас торговых центров и бизнес-организаций. Раз Турция выдвигает такие обвинения, мы должны сказать свое слово. Иначе это воспринимается так, будто мы специально прячем у себя кого-то. Поэтому наши соответствующие госструктуры должны договориться, что «мы проведем расследование у себя, внутри страны», запросив необходимые документы, относящиеся к уведомлению Турции.

Относительно двух лидеров FETO - Османа Каракуша и Хусейна Сарухана, которые по мнению Турции «скрываются в Кыргызстане», ни в политической, ни в религиозной среде КР информации пока нет. Власти Турции не обнародовали информацию и доказательства, подтверждающие, что у этих двух персон имеются какие-либо связи с КР. Также нет никаких сведений о том, что эти два гражданина Турции получали кыргызское гражданство или вид на жительство в Кыргызстане.

Все дело в выборах?

Руководитель исследовательского института «Сереп» Искендер Ормон уулу считает, что информация, распространенная официальной Анкарой, это популистские меры в преддверии выборов:

- На 2019 год в Турции намечены президентские выборы. Все это связано именно с предстоящим плебисцитом. Нынешние власти Турции во главе с Эрдоганом постараются избраться вновь. Если же у них это не получится, то с ними начнут сводить счеты. Поэтому можно сказать, что распространением подобной информации они работают на внутреннюю политику, донося до электората мысль о том, что ведется серьезная работа, пытаются внушить эту мысль гражданам. Они хотят показать, что способны объявить в розыск на международном уровне тех, кто считается врагами нынешней власти, и привлечь таковых к ответственности. Поэтому они и идут на такие популистские меры.

Бишкек ответил Анкаре по поводу «гюленовцев»

Министерство иностранных дел Кыргызстана ответило на заявление главы внешнеполитического ведомства Турции Мевлюта Чавушоглу относительно деятельности отдельных образовательных учреждений в Кыргызстане.

Ранее власти Турции обращались к нескольким странам с требованием закрыть школы и образовательные учреждения «Себат», открытые на основе идеи Фетхуллаха Гюлена. И если Азербайджан, Таджикистан и Туркменистан выполнили это требование, то Казахстан и Кыргызстан, изменив названия этих заведений, перевели их в прямое подчинение своих министерств образования. Искендер Ормон уулу называет такие меры обузданием политической воли официальной Анкары:

- В прошлом году несколько стран, также как и Кыргызстан с Казахстаном, показали свою самостоятельность, дали справедливый ответ на просьбу-требование Анкары. Как известно, Турция требовала закрыть школы, тем самым вмешалась во внутренние дела государств. И здесь, если и кто будет исполнять волю Анкары, так только те авторитарные страны, где решения принимаются не на правовой основе, а лишь по воле одного человека. А государства, уважающие демократию и самостоятельность, такие требования выполнять не будут. Писали, что подобные требования ранее выдвигались, как открыто, так и втайне от всех. Но даже наш Кыргызстан расценил это как вмешательство во внутренние дела, после чего двусторонние отношения, конечно, ухудшились.

Анкара обвиняет Фетхуллаха Гюлена «в попытке организации государственного переворота». В то же время сторонники Гюлена высказывают предположения, что за организацией тех событий стоят провластные силы. В результате массовых столкновений летом 2016 года в Турции пострадали более 2000 человек, 246 граждан погибли. Власти Турции после случившегося арестовали около 5 тысяч сторонников Гюлена.

Источник: https://rus.azattyk.org