В Кыргызстане погребение баптиста вызвало споры

Жителя села Барскоон Джеты-Огузского района решили похоронить на кладбище в Тонском районе Иссык-Кульской области Кыргызской Республики. Такое решение было принято совместно с имамом села, представителями айыл окмоту (сельской управы) и близкими умершего. Жители Барскоона выступили против погребения на местном мусульманском кладбище 48-летнего односельчанина-баптиста, который скончался 23 ноября.

Против погребения 48-летнего Уланбека Калиева на мусульманском кладбище Барскоона выступили местные жители, среди которых и родственники мужчины, рассказала одна из единомышленниц покойного – Аманкан Мамбетова:

- Мы с Уланом вместе исповедовали эту веру. У него болели почки, поэтому получал лечение. А когда он умер, родственники подняли скандал, мол «не позволим хоронить на сельском кладбище, пусть в другом месте хоронят, а здесь не позволим», и таком образом согласие на погребение не дали.

Юрист Барскоонского айыльного округа Муратбек Токтогонов сообщил, что совет аксакалов, религиозные деятели, родственники усопшего и местные жители собрались вместе, посовещались и решили похоронить мужчину на баптистском кладбище в Каджи-Сайском айыльном округе Тонского района:

- Собрались все: имам села, представители совета аксакалов и сельского суда, депутаты айыльного кенеша. Вопрос решился. Братья умершего согласились, что «если будет выделена земля, давайте похороним в Каджи-Сае». Сейчас родственники готовят место для захоронения, завтра уже готовятся его похоронить (комментарий от 24 ноября – прим.ред.).

Аманкан Мамбетова считает, что запрет на погребение умершего в родном селе это давление на свободу вероисповедания:

- Я поражаюсь этому. Есть такое понятие как свобода вероисповедания. Каждый волен выбирать, какой религии ему придерживаться. Ладно, если это было бы радикальное течение или он делал что-то против людей. Это был человек, который по собственной воле занимался общественными делами.

Местный религиозный деятель Асылбек Мамбетов, ссылаясь на решение Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК), заявил, что тела тех, кто при жизни придерживался определенного верования, должны быть погребены на кладбище для приверженцев этой же веры:

Женщину в Ала-Букинском похоронили в третий раз

Тело женщины, которая, как предполагается, при жизни придерживалась баптистко-христианского вероучения, в Ала-Букинском районе предано земле в третий раз. На этот раз местонахождение ее могилы не раскрывается.

- В Кыргызстане в религиозной сфере, в вопросе следования той или другой вере жителям дана свобода. Если религиозное течение не представляет для государства некоей угрозы, закон не позволяет вмешиваться в дела этого вероисповедания. Что же касается этого случая, то те, кто отрекся от одной веры и стал приверженцем другой, похоронены должны быть тоже на кладбище своих же единоверцев. Это прописано и в законах ислама.

Протесты против погребения на мусульманском кладбище односельчан, которые придерживались христианского-баптистского вероучения, ранее высказывались и селах Ак-Терек, Шапа Джети-Огузского района, а также в селе Теплоключенка Ак-Сууйского района. Из-за этих конфликтов представители власти решили выделить в селе Каджи-Сай Тонского района место под кладбище для баптистов.

Напомним, в 2016 году в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области КР односельчане не позволили родственникам 76-летней Канымгуль Сатыбалдиевой похоронить ее тело на местном мусульманском кладбище, объясняя это тем, что «она перешла в другую веру, стала баптисткой». Ситуация дошла до того, что жители дважды выкапывали тело из могилы и в итоге похоронили женщину на православном кладбище. Но и там местные жители заявили о своем несогласии. Ситуацию удалось разрешить только после вмешательства местных властей, когда тело в третий раз перезахоронили в другом месте.

Источник: https://rus.ozodlik.org