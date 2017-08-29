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Республика Молдова

Сенаторы Таджикистана поддержали закон, призывающий к скромности и ношению национальной одежды

29.08.2017 | Новости

Все представители гражданского общества, все те, кому небезразлична судьба своей страны, должны поступить так, чтобы нормы принятого закона не остались на бумаге, заявил спикер Маджлиси милли Маджлиси Оли Махмадсаид Убайдуллоев,сообщает Ca-news со ссылкой на «ASIA-Plus». 

Члены верхней палаты парламента Таджикистана сегодня поддержали принятые 23 августа депутатами нижней палаты парламента республики поправки в закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», который предложил президент Эмомали Рахмон. «В качестве свежего примера могут сказать, что в своей новейшей истории наш народ принял чуждые нам праздники, такие как христианский Новый год или празднование дней рождений», - отметил Баротзода. Принятый сегодня закон, в том числе, призывает население скромно праздновать Рамазан и Курбан, не допускать расточительства и излишеств. Согласно нормам принятого сегодня закона физические и юридические лица обязываются оказывать уважение основам национальной культуры, в том числе государственному языку и национальной одежде и защищать их от современных негативных влияний.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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