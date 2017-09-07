В Таджикистане приговор пастору корейской церкви оставили без изменений

Суд Согдийской области решил не вносить изменения в вынесенный ранее приговор пастору христианской церкви «Сонмин Сонбогым» Бахрому Холматову. В июле Худжандский горсуд приговорил пастора к трем годам лишения свободы за возбуждение национальной расовой, местнической или религиозной вражды.

Гулнора Аминова, адвокат Бахрома Холматова сообщил Радио Озоди, что в ходе предварительного следствия и судебного заседания вина его подзащитного не была доказана. «Мы с жалобой обратились к вышестоящей судебной инстанции, но коллегия областного суда оставила приговор без изменений», сказала она.

Но Некруз Маруфзода, судья Худжандского горсуда, говорит, что 42-летний пастор два раза в неделю – в пятницу и воскресенье проводил религиозные мероприятия на территории бывшего детсада в 12-м микрорайоне.

В своих проповедях пастор назвал Таджикистан "страной безбожников и неверных"

По его словам, Бахром Холматов был задержан в апреле текущего года при проверке протестантской церкви с корейскими корнями, в ходе которой у него была обнаружена религиозная литература, в том числе книга «Живая жизнь», которая экспертами была признана экстремистской.

В своих проповедях пастор назвал Таджикистан "страной безбожников и неверных", сказал Некруз Маруфзода.

Власти Таджикистана утверждают, что христианский центр «Сонмин Сонбогым» не имеет официальной регистрации, поэтому его деятельность на территории страны является незаконной. Однако на сайте, принадлежащем корейской церкви, сообщается, что центр «Сонмин Сонбогым» был официально зарегистрирован в 2009 году в Комитете по делам религий Таджикистана.

Христианский центр действует в Таджикистане с 1993 года и до принятия нового закона о религиозной деятельности действовал в качестве миссионерской организации.

В последнее время Таджикистан подвергается критике за ущемление прав верующих. Так, Комиссия США по свободе вероисповедания в странах мира (USCIRF) считает Таджикистан «страной, вызывающей особое беспокойство» в вопросе обеспечения свободы вероисповедания. Авторы доклада пишут, что в Таджикистане продолжается преследование граждан по религиозным мотивам.

Источник: https://rus.ozodi.org