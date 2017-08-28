Автотеррор — психи-одиночки работают дешево и сердито

Террористам больше не нужны бомбы, тактика и самолеты. Автомобиль и толпа — залог их «успеха». Автотеракты унесли десятки жизней в Лондоне, Париже, Берлине, Стокгольме, Ницце и Барселоне. Подготовиться к ним невозможно. Предотвратить — тоже. Эксперты Глеб Кузнецов и Алексей Малашенко рассказали агентству Sputnik, почему и что с этим делать.

Война с партизанами − Современный «дешевый» террор, а жизнь одного малообразованного бойца не стоит ничего, оказался привлекателен для организаторов атак простотой исполнения. Бороться с его проявлениями крайне сложно, — говорит политолог Глеб Кузнецов. — Для организации «масштабной акции» вроде атаки на башни-близнецы террористы затрачивали огромное количество усилий: им нужно было воспитать людей, отработать сложную логистику, систему командования. В последних терактах, объяснил эксперт, расходы террористической сети равны нулю. Кузнецов назвал два возможных способа противодействия так называемому «автотеррору»: это борьба с экстремистским контентом в интернете и профилактические действия в среде, где террористы непосредственно впитывают экстремистские идеи. − Террористы не в безвоздушном пространстве существуют — они посещают мечети, другие религиозные заведения, учебные заведения. Нужна очень серьезная работа по контролю над этой средой, по профилактике, а это очень серьезная задача. Если война с «Аль-Каидой» — это настоящая война в традиционном понимании, то здесь фактически идет борьба с партизанским движением. Непонятно, откуда ждать угрозы. Это совершенно новый вызов», — отметил эксперт. Он указал на сходство недавних террористических атак с «интифадой ножей», объявленной палестинцами в Израиле в 2015 году: сопротивляться таким нападениям оказалось крайне тяжело. Спящим ячейкам боевиков не обязательно давать прямые указания, иногда достаточно «подогревать» сторонников определенным контентом в интернете. − Самое дорогое и уязвимое в любой организации — это система управления, — считает политолог. — Нарушишь систему управления, и все рухнет. Собственно, на этом и основана традиционная борьба с террором. Ловят лидеров, устанавливают связи. Террористические ячейки нового типа выявить значительно тяжелее. Когда-то они доберутся до оружия Доктор исторических наук, профессор Алексей Малашенко, в свою очередь, считает, что противодействовать такому виду террора в полной мере невозможно. Он считает, что за атаками стоят террористы-одиночки, и последним шагом к совершению теракта может быть все что угодно, включая проблемы личного характера. − Это самодеятельность. Террористы в данном случае не получают указаний сверху. Бороться надо, но всплески насилия нельзя предотвратить. Необходимо внедриться в среду, чтобы отслеживать происходящее изнутри, но пока это невозможно», — отметил эксперт, заявив, что террор переживает своего рода эволюцию — от сложного к простому, но более дешевому. — Вся эта публика, которая колет, режет, убивает — тоже накапливает опыт. Сейчас они используют автомобили, а завтра начнут утюги использовать. Самое печальное, что эта публика совершенно безответственная, эмоционально расстроенная. При определенных обстоятельствах они доберутся до химического или до бактериологического оружия. Вот это, как мне кажется, самая главная угроза на данный момент.

Источник: http://kazislam.kz/ru