В Севастополе пройдет научно-практическая конференция, приуроченная 166-летию Исмаила Гаспринского

27-28 апреля 2017 года в Севастополе пройдет научно-практическая конференция «Просветительская деятельность Исмаила Гаспринского и мусульманский мир России».

Для участия в конференции приглашены духовные лидеры субъектов Российской Федерации, Беларуси, Эстонии, Польши, Литвы, Румынии и Турции, а также ученые из России, Турции, Узбекистана и Азербайджана.

27-28 апреля 2017 года в Севастополе пройдет научно-практическая конференция «Просветительская деятельность Исмаила Гаспринского и мусульманский мир России».

Для участия в конференции приглашены духовные лидеры субъектов Российской Федерации, Беларуси, Эстонии, Польши, Литвы, Румынии и Турции, а также ученые из России, Турции, Узбекистана и Азербайджана.

Организаторами конференции выступают Совет министров Республики Крым, ЦРО Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь, ГБУ РК «Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник» Мемориальный музей Исмаила Гаспринского, ГБУ РК «Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия», Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования.

Цель конференции: актуализация исследований, связанных с жизнью и деятельностью И. Гаспринского, популяризация идей просветителя и его издательской деятельности, а также освящение вопросов социально-экономической, общественно-политической и культурной истории Крыма и мусульманского мира России в XIX-XX вв.

В рамках форума запланированы пленарные заседания и работа научных секций. В программе конференции выезд в Бахчисарай, молебен на месте захоронения Исмаила Гаспринского и его жены Зухры Акчуриной, посещение Мемориального музея им. И. Гаспринского и презентация книг.

Конференция будет проходить 27-28 апреля 2017 г. в г. Севастополь, отель «Аквамарин», ул. Парковая,11. Торжественное открытие конференции в 10:00. Начало регистрации участников 27 апреля в 09:00.

Источник: http://qmdi.org/index.php/ru