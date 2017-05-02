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Российская Федерация

В Севастополе открываются женские курсы основ ислама

02.05.2017 | Анонсы

В мечети «Акъяр Джами» в Севастополе объявляется набор на курсы основ ислама и чтения Корана для женщин. 

В мечети «Акъяр Джами» в Севастополе объявляется набор на курсы основ ислама и чтения Корана для женщин.

Занятия будут проходить каждое воскресенье с 10.00 до 12.00. По мере поступления заявок планируется открыть дополнительные группы.

В рамках курса изучение арабского алфавита, чтение Корана, а также лекции об основах Веры, основах и столпах Ислама, намазе, правилах большого и малого омовения, Сунне Пророка Мухаммеда и многие другие религиозные темы.

Курсы ведет преподаватель основ ислама Духовного управления мусульман Крыма и г.Севастополь Зера Хабипова (Халилова).

Приглашаются все желающие женщины независимо от возраста. 

Севастополь,  ул. Кулакова, 31, «Акъяр Джами».

Подробная информация по тел: +7 978 754 0620

Источник: http://qmdi.org

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