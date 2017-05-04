Крымских предпринимателей приглашают на выставку халяль индустрии RUSSIA HALAL EXPO 2017

Крымские предприниматели, предоставляющие товары и услуги в сегментах индустрии халяль (элял), приглашаются к участию во Всероссийской выставке «Халяль» индустрии RUSSIA HALAL EXPO 2017, которая пройдет 18-20 мая в Казани в рамках IX Междунарождного экономического саммита «Россия – Исламский мир:KazanSummit 2017».

Крымские предприниматели, предоставляющие товары и услуги в сегментах индустрии халяль (элял), приглашаются к участию во Всероссийской выставке «Халяль» индустрии RUSSIA HALAL EXPO 2017, которая пройдет 18-20 мая в Казани в рамках IX Междунарождного экономического саммита «Россия – Исламский мир:KazanSummit 2017».

Организаторы выставки и Духовное управление мусульман Крыма и г. Севастополь, являющееся органом стандартизации соответствующей продукции в Крыму, приглашают предпринимателей Крыма, заинтересованных в рынке «Халяль» («Элял) принять участие в выставке в качестве экспонентов и гостей.

Выставка призвана способствовать развитию отечественной индустрии «Халяль» («Элял»). Главная цель выставки – поддержка российских компаний, работающих в секторе «Халяль» («Элял»), а также привлечение на отечественный рынок иностранных представителей индустрии. На выставке будет представлен широкий спектр направлений. Это продукты питания, медицина и здравоохранение, индустрия моды и красоты, туризм и индустрия гостеприимства, оптово-розничная торговля и товары народного потребления.

В рамках выставки запланированы встречи производителей продукции «Халяль» («Элял») с оптовыми и розничными торговыми компаниями и торговыми сетями, консультации представителей министерств и ведомств по вопросам аккредитации и экспорта, конкурсы и мастер-классы от компаний-участников.

По вопросам участия в выставке обращаться в Духовное управление мусульман Крыма и г. Севастополь по адресу Симферополь, ул. Курчатова,4 или по тел: +7 978 765 2070.

Источник: http://qmdi.org