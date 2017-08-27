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Российская Федерация

В Симферополе открываются курсы основ ислама для женщин

27.08.2017 | Анонсы

В Духовном управлении мусульман Крыма открываются курсы основ ислама и чтения Корана для женщин. На курсы приглашаются все желающие, независимо от возраста. 

На курсах мусульманки углубят свои знания в области основ веры, столпов ислама, намаза, правил большого и малого омовения, а также подробно изучат основы нравственности и поклонения. Преподавательница курсов также расскажет о Сунне Пророка Мухаммада (с.а.в.) и ответит на интересующие вопросы.

По завершении курсов выпускницы будут владеть навыками правильного совершения намаза,  а также чтения на арабском языке. Приглашаются все желающие. Запись по телефону: +7 (978) 065-19-88

 

Источник: http://qmdi.org

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