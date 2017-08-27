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Российская Федерация

При Муфтияте Крыма открываются курсы кройки и шитья

27.08.2017 | Анонсы

В учебно-просветительском центре «Файдалы илим» Духовного управлении мусульман Крыма открываются курсы кройки и шитья. 

В программе предусмотрены доступный метод конструирования, моделирования и пошива женской, детской и мужской одежды, выполнение изделий из трикотажных и других тканей, материаловедение и проведение практических занятий.

Срок обучения — от 6 месяцев до 1 года.  Занятия будут проходить по пятницам и воскресеньям с 11:00 до 15:00.

Начало занятий первой группы 15 сентября.

 

Источник: http://qmdi.org

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