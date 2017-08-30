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Российская Федерация

В Симферополе широко отметят Курбан-байрам!

30.08.2017 | Анонсы

Духовное управление мусульман Крыма и г. Севастополь приглашает всех жителей и гостей Крыма и Симферополя на грандиозное празднование Курбан-байрама!

Для вас и ваших детей концерт, ярмарка декоративно-прикладного искусства, аттракционы, угощения и подарки!

В завершении праздника красочный салют!

Симферополь, 3 сентября, 16:00, сквер им. Тренева.

 

Источник: http://qmdi.org

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