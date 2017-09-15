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Российская Федерация

В Муфтияте Крыма открываются курсы основ ислама для женщин

15.09.2017 | Анонсы

В Духовном управлении мусульман Крыма открываются курсы основ ислама для женщин. На курсы приглашаются все желающие, независимо от возраста. 

На курсах мусульманки углубят свои знания в области основ веры, столпов ислама, намаза, правил большого и малого омовения, а также подробно изучат основы нравственности и поклонения.

Занятия будут проходить каждую среду в 17:00. Приглашаются все желающие.

Запись по телефону: +7 (978) 065-19-88. Симферополь, ул. Курчатова, 4. ДУМК, конференц-зал

 

Источник: http://qmdi.org

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