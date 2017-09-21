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Российская Федерация

В Къадир Джами открываются курсы основ ислама для детей

21.09.2017 | Анонсы

В Симферопольском районе открываются курсы основ ислама для детей. Просветительский проект «Файдалы илим» Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь при поддержке общественного объединения мусульманок Крыма «Буллюр» объявляет набор на курсы основ ислама и чтения Корана для детей в мечети «Къадыр-Джами» в поселке Левадки Симферопольского района.

На курсы приглашаются дети в возрасте от 6 лет. Телефон для записи:  +7(978)8716258

В программе курсов: базовые знания об исламе, этика поведения в исламе, чтение Корана, заучивание молитв, сур, зикров и др.

Первое занятие состоится  24 сентября, в 11:00 часов.

 

Источник: http://qmdi.org

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