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Российская Федерация

В мечети мкрн «Фонтаны» состоятся семинары для женщин

05.12.2017 | Анонсы

С 9 декабря в мечети мкрн. Фонтаны в Симферополе начинается просветительский проект для женщин «Намаз, гусуль, абдест от А до Я»!

Занятия будут полезны как начинающим, так и тем, кто уже практикует намаз!

Занятия будут проходить  по субботам. Начало в 14:00 часов.

С 12 декабря, каждый вторник, в 11:00 часов, будут проходить семинары на различные актуальные темы:

12 декабря «Дозволенное и запретное»;

19 декабря «Обычаи и суеверия»;

26 декабря «Похоронный обряд у мусульман (дженазе)»;

Все занятия будут проходиться в учебном классе для женщин при мечети мкрн. Фонтаны. Начало в 11:00.

Программа осуществляется Общественным объединением мусульманок Крыма «Буллюр» при поддержке просветительского проекта «Файдалы илим» ЦРО ДУМК

 

Источник: http://qmdi.org

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