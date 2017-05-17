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В Совете министров Крыма обсудили межнациональные и межконфессиональные отношения в республике17.05.2017 | Межконфессиональный диалог
Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев принял участие в заседании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Совете министров Республики Крым под председательством Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.
На мероприятии обсуждалась организация проведения в Республике Крым мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв депортации из Крыма. В ходе заседания выступили глава Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан РК Заур Смирнов, заместитель Председателя Госсовета РК, руководитель Межрегионального общественного движения крымских татар «Къырым» Ремзи Ильясов, члены совета, а также представители национальных объединений.
В ходе мероприятия Сергей Аксёнов поблагодарил Митрополита Симферопольского и Крымского Владыку Лазаря и председателя ЦРО «Духовное управление мусульман Республики Крым и города Севастополь» Эмирали Аблаева за миротворческую, просветительскую и миссионерскую деятельность, направленную на укрепление дружеских межнациональных отношений в регионе. Кроме того, Сергей Аксёнов подчеркнул, что попытки спекуляции на межнациональных отношениях в Крыму будут пресекаться.
Сергей Аксёнов выразил уверенность в успешном проведении мероприятий 18 мая благодаря единому подходу к организации представителей всех конфессий и вероисповеданий.
Напомним, в Республике Крым 18 мая запланировано проведение мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв депортации из Крыма. В частности, это открытые уроки в образовательных учреждениях, лекции в вузах, тематические выставки в библиотеках и музеях. Кроме того, возложение цветов к мемориальным памятникам в муниципальных образованиях Республики Крым, концерт-реквием на железнодорожной станции «Сирень» в Бахчисарайском районе, а также акция «Зажги огонь в своём сердце».
Источник: http://qmdi.org
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