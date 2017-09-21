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Российская Федерация

На Соборной мечети скоро появятся купола (ФОТО)

21.09.2017 | Фотовыставка

Строительство комплекса Соборной мечети в Симферополе продолжается. В настоящее время строители приступили к заливке куполов. 

По проекту здание мечети будет включать один большой купол, четыре средних, 28 малых куполов и еще 24 купола во дворике мечети.

 

 

Источник: http://qmdi.org

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