В Симферополе дети назовут 99 имен Всевышнего!

21 января в Симферополе в Учебно-просветительском центре «Файдалы илим» Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь состоится конкурс на знание 99-ти имен Аллаха. В конкурсе примут участие дети школы «Файдалы илим».

21 января в Симферополе в Учебно-просветительском центре «Файдалы илим» Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь состоится конкурс на знание 99-ти имен Аллаха. В конкурсе примут участие дети школы «Файдалы илим».

Начало мероприятия в 11:00. Приглашаются все желающие. Симферополь, пр-т Победы, 128. Учебно-просветительский центр «Файдалы илим».

Помимо 14-ти сыфатов, у Всевышнего Аллаха есть множество Прекрасных имен. Именами называются те прилагательные и существительные, которыми описывается Божественная Сущность. В Благородном Коране и хадисах упоминается множество имен Аллаха, но нельзя думать, будто наличие большого количества имен предполагает наличие большого количества их обладателей. Все эти имена принадлежат Всевышнему Аллаху и свидетельствуют о существовании только одного Создателя. Изучая эти имена, верующий познает своего Господа. Всевышний Аллах повелел верующим упоминать Его Прекрасные имена в дуа, потому что никто не может восхвалить Аллаха лучше, чем Он Сам себя восхвалил. В Благородном Коране сказано: «У Аллаха есть прекрасные Имена. Так обращайтесь же к Нему, называя Его этими Именами» (сура 7 «Аль-А’раф», аят 180).

Имам аль-Бухари приводит хадис, в котором сказано, что тот, кто выучит 99 имен Аллаха, войдет в Рай. Количество имен Аллаха не ограничивается числом 99, потому что Всевышний имеет неисчислимые совершенные атрибуты и Прекрасные имена, сущность которых знает только Он Сам. Но из хадиса известны 99 имен.

Источник: http://qmdi.org/index.php/ru/glavnye-novosti/3054-v-simferopole-deti-nazovut-99-imen-vsevyshnego