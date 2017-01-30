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Российская Федерация

В Крыму выпустили книгу о нововведениях в Исламе

30.01.2017 | Новости

В январе 2017 года вышла в свет книга «Нововведения и религиозные традиции крымских татар».

В январе 2017 года вышла в свет книга «Нововведения и религиозные традиции крымских татар».

Книга содержит анализ взглядов и мнений исламских ученых-теологов на нововведения в Исламе, а также рассказывает, как и когда нововведения появились в религиозной практике мусульман Крыма и как используются в настоящее время. Автором книг и является магистр исламского права, заместитель Муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов. Опираясь на труды известных ученых, в частности, Шамиля Аляутдинова, автор дает ответы на вопросы о нововведениях в контексте национально-религиозных традиций крымских татар.

Источник: http://qmdi.org/index.php/ru/glavnye-novosti/3065-v-krymu-vypustili-knigu-o-novovvedeniyakh-v-islame

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