Учащиеся курсов основ Ислама получили Кораны

В Симферополе, в Учебно-просветительском центре «Файдалы илим» состоялось вручение Корана учащимся исламских курсов.

В Симферополе, в Учебно-просветительском центре «Файдалы илим» состоялось вручение Корана учащимся исламских курсов.

Экземпляры священной книги мусульман учащимся вручил Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев. Он поздравил женщин с окончанием очередного этапа обучения и пожелал далее познавать нашу религию и приучать к этому подрастающее поколение.

« Мы живем на Родине, и наша задача передать детям все самое лучшее, что было и есть в нашем народе. Это уважение к религиозным и национальным традициям, к родной земле, родному языку, народу», - сказал Муфтий.

Экземпляры Корана получили пятнадцать учащихся женских курсов, которые на протяжении шести месяцев осваивали арабский алфавит, чтение Корана, а также изучали основы Ислама. Женщины исполнили илляхи (религиозные песнопения) и прочитали дуа.

По словам преподавателя основ Ислама Сияре Меметовой, в перспективе у слушательниц курсов изучение жизни пророка Мухаммеда (с.а.в.), изучение теджвида (правил правильного чтения Корана) и основ ислама.

«Женщины перешли на другой этап обучения. Мы продолжим читать Коран, будем изучать жизнь Пророков, кроме того, в программе у нас сухбеты (беседы) на различные темы религиозного характера», - отметила Сияре Меметова.

Источник: http://qmdi.org/index.php/ru/glavnye-novosti/3069-uchashchiesya-kursov-osnov-islama-poluchili-korany