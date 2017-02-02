В Крыму отметили Всемирный день хиджаба

В Крыму прошел флешмоб «История моего хиджаба», посвященный Всемирному дню хиджаба, который отмечается 1 февраля. Инициатором акции выступило Общественное объединение мусульманок Крыма «Буллюр».

В Крыму прошел флешмоб «История моего хиджаба», посвященный Всемирному дню хиджаба, который отмечается 1 февраля. Инициатором акции выступило Общественное объединение мусульманок Крыма «Буллюр».

По словам члена общественной организации Нияры Джанбазовой, идея флешмоба «История моего хиджаба» была в том, чтобы рассказать, как и когда женщины пришли к этому решению, как платок изменил жизнь, как это решение восприняли родные, друзья, знакомые, коллектив, однокурсники и тд., с какими трудностями пришлось столкнуться и т.д. Свои истории пользовательницы выкладывали на своих страницах в социальной сети Фейсбук с отметкой #ИсторияМоегоХиджба #буллюр #деньХиджаба.

«Этой акцией мы ставили цель собрать истории мусульманок, разместить их в отдельной закрытой группе для тех женщин, которые, возможно, в шаге от решения одеть хиджаб, но не решаются по различным причинам. А также это будет группа поддержки для тех мусульманок, которые сталкиваются с какими-либо трудностями из-за платка. Мы хотим оказывать им психологическую поддержку и религиозное толкование тех или иных вопросов», - сообщила Нияра Джанбазова.

Для участия были приглашены также мусульманки, которые не носят платок каждый день. Кроме того, девушки выкладывали свои фото в национальных крымскотатарских головных уборах – фесах или мараме.

«Мы считаем эту форму головных уборов крымскотатарской версией хиджаба. В Крыму у коренного мусульманского народа это были и фес, марама и другими формы завязывания платка. Мы видим из старых картин и зарисовок путешественников, что крымские татарки никогда не выходили на улицу без головного убора, это также свидетельствует о наших крепких исламских корнях», - сказала Нияра Джанбазова.

Она также сообщила, что историй набралось большое количество, те девушки, которые постеснялись выкладывать их в соцсеть, прислали свои истории в закрытую группу.

«Цель флешмоба - рассказать об исламских ценностях, о своей истории, приблизить общество к пониманию нашего выбора, и самое главное - призыв к толерантности и веротерпимости», - подчеркнула Нияра Джанбазова.

Инициатором ежегодного чествования символа женской красоты и скромности выступила жительница Нью-Йорка Назма Хан. С 2013 года этот день ежегодно отмечают сотни тысяч мусульманок по всему миру.

Источник: http://qmdi.org/index.php/ru/glavnye-novosti/3075-v-krymu-otmetili-vsemirnyj-den-khidzhaba