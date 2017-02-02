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Российская Федерация

В единственном действующем медресе в Крыму прошел конкурс на знание жизни Пророка (Мир ему!)

02.02.2017 | Новости

В Азовском медресе исламских наук прошел конкурс «Сиер» (жизнь и путь Пророка Мухаммеда Мустафы (с.а.в.) среди мальчиков.

В Азовском медресе исламских наук прошел конкурс «Сиер» (жизнь и путь Пророка Мухаммеда Мустафы (с.а.в.) среди мальчиков.

Всего в конкурсе приняли участие 16 человек, прошедшие предварительный отбор. Ребята поделились на четыре команды «Мумин», «Энсар», «Эхль-и Суннет» и «Ихван», в которые вошли по одному учащемуся с каждого курса. Знания участников конкурса оценивало жюри, в состав которого вошли преподаватели медресе. Конкурс проходил в 3 этапа с заданиями разной сложности.

Первое место заняла команда «Энсар», давшая максимальное количество правильных ответов. На втором месте оказалась команда «Мумин». Третье и четвертое места заняли команды «Ихван»и «Эхль-и Суннет» соответственно. Все участники конкурса были награждены призами и подарками.

Напомним, Азовское медресе при Духовном управлении мусульман Крыма в настоящее время является единственным действующим медресе в Крыму. В медресе принимаются выпускники 9 классов общеобразовательных школ. Учащиеся наряду с изучением предметов по школьной программе получают религиозные знания.

Источник: http://qmdi.org/index.php/ru/glavnye-novosti/3074-v-azovskom-medrese-proshel-konkurs-na-znanie-zhizni-proroka-mir-emu

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