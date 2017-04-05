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Российская Федерация

В Симферополе прошла встреча Муфтия с религиозными служителями Крыма

05.04.2017 | Новости

4 апреля в Крымскотатарском музыкально-драматическом театре состоялась рабочая встреча Муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева с религиозными служителями республики и преподавателями основ ислама ЦРО ДУМ Крыма. 

4 апреля в Крымскотатарском музыкально-драматическом театре состоялась рабочая встреча Муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева с религиозными служителями республики и преподавателями основ ислама ЦРО ДУМ Крыма.

Организаторы мероприятия Духовное управление мусульман Крыма и Государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан.

В приветственном слове Муфтий еще раз призвал имамов к единству в деле сохранения религиозных ценностей.

«История, твердость устоев и монолитность нашего народа не приемлет влияния чуждых нам традиций, тем более тех религиозных новшеств, которые пытаются внедрить в умы и души неустоявшихся мусульман. Берегите своих детей от различных сект, от втягивания в сомнительные религиозные группировки, потому что это может обернуться большой бедой», - сказал Муфтий.

Он также представил имамам историка, доцента кафедры религиозных дисциплин Российского Исламского университета Саида хазрата Шагавиева, который посетил Крым с лекцией о «причинах религиозного экстремизма с точки зрения исламского богословия».

По окончании лекции религиозные служители и преподаватели основ ислама смогли задать интересующие вопросы.

Источник:http://qmdi.org

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