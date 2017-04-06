Уволен с работы пассажир петербургского метро, которого по ошибке заподозрили в теракте

Безосновательно обвиненный в организации теракта мусульманин Андрей (Ильяс) Никитин, чья фотография попала в СМИ, пожаловался на травлю. Андрей (Ильяс) Никитин, которого по ошибке заподозрили в причастности к теракту в петербургском метро, уволен с работы. Об этом он рассказал агентству IslamNews.

Безосновательно обвиненный в организации теракта мусульманин Андрей (Ильяс) Никитин, чья фотография попала в СМИ, пожаловался на травлю. Андрей (Ильяс) Никитин, которого по ошибке заподозрили в причастности к теракту в петербургском метро, уволен с работы. Об этом он рассказал агентству IslamNews.

По словам Никитина, он работает дальнобойщиком. 5 апреля ему позвонил работодатель из Нижневартовска и сообщил об увольнении, сославшись при этом на просьбу Следственного комитета.

"После того, как мою фотографию СМИ растиражировали, как потенциального террориста, я принял решение пойти в полицию, чтобы дать пояснения. В полиции мои объяснения приняли и все подозрения с меня были сняты", - рассказал он в среду ИА IslamNews.

Однако, по его словам, эта история очень сильно осложнила ему жизнь.

"Меня, моих близких и друзей повсюду выслеживают репортеры, которые ранее уже называли меня террористом. В итоге я не могу даже предпринять попытку улететь. Прошу вас не гоняться за мной и дать мне жить своей жизнью", — негодует он.

Андрей (Ильяс) Никитин попал на записи камер видеонаблюдения перед взрывом в петербургском метро. СМИ опубликовали кадры с этих записей и сообщили, что запечатленный на них мужчина совершил теракт.

Никитин после теракта пришел в полицию и дал показания. Затем он улетел из Петербурга в Москву, чтобы затем отправиться домой в Оренбург. Однако в аэропорту Внуково его сняли с рейса: у других пассажиров он вызвал подозрения, о чем они и сообщили экипажу. Деньги за билет, по словам Никитина, ему удалось вернуть.

Источник: https://news.tj/ru